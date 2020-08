‘Barcelona belooft onttroonde Speler van het Jaar van Man City sleutelrol’

Barcelona wordt al een aantal weken in verband gebracht met een terugkeer van Eric García en de verdediger lijkt niet de enige speler van Manchester City te zijn die in de belangstelling staat van de Catalaanse grootmacht. The Telegraph meldt zondag namelijk dat Barcelona Bernardo Silva al geruime tijd op de korrel heeft en in de komende maanden van plan is om een poging te wagen hem over te nemen.

Silva beleefde in het seizoen 2018/19 nog zo’n goed jaar dat hij aan het einde van het seizoen werd uitverkozen tot Speler van het Jaar van the Citizens. De Portugees slaagde er echter niet in deze vorm ook in het afgelopen seizoen door te trekken en kreeg in de Premier League ‘slechts’ 23 maal een basisplaats van manager Josep Guardiola. Met zes goals en zeven assists was hij nog steeds een waardevolle speler voor de uiteindelijke nummer twee van de competitie, maar wist hij niet dezelfde impact te maken als het seizoen ervoor.

De spelmaker moest afgelopen vrijdag in de Champions League tegen Real Madrid ook genoegen nemen met een rol als invaller in de plaats van Phil Foden en Silva’s situatie werd onlangs besproken door Guardiola. “Misschien was het dit seizoen wel deels mijn fout, of lag het eraan dat Phil een grotere rol opeiste, Riyad Mahrez zijn niveau wist te behouden en de andere spelers ook goed speelden”, was zijn antwoord in de Engelse pers op de vraag waarom Silva niet zo’n voorname rol speelde als het seizoen ervoor.

Barcelona hoopt volgens de berichtgeving van bovengenoemde krant dat de frustraties bij Silva, die dit seizoen door Kevin De Bruyne werd opgevolgd als Speler van het Jaar, hoog genoeg zijn opgelopen om deze zomer aan te sturen op een nieuw avontuur. De Catalanen werden in het verleden al vaker in verband gebracht met de komst van de 43-voudig international van Portugal, maar slaagden er eerder nooit in om tot een akkoord te komen. Om hem nu wel tot een overstap te verleiden zouden zij de aanvallende middenvelder nu een ‘sleutelrol’ voor de toekomst hebben beloofd.

Vanwege de coronacrisis is Barcelona niet in staat om een grote transfersom op tafel te leggen. De beleidsbepalers in het Camp Nou hebben echter en ruildeal in gedachten waarbij Nélson Semedo de omgekeerde weg zal bewandelen. De landgenoot van Silva werd in de afgelopen jaren al vaker genoemd bij Manchester City en Barcelona hoopt nu dat Semedo plus de nodige miljoenen genoeg zal zijn om de Engelsen tot een deal te kunnen bewegen. Manchester City betaalde AS Monaco drie jaar geleden vijftig miljoen euro voor Silva, die nog vastligt tot medio 2025.