‘Iemand met andere eigenschappen past hier beter dan Van de Beek’

Matthijs de Ligt maakte vorig jaar de gang van Ajax naar Juventus en la Vecchia Signora wordt ook nu weer in verband gebracht met een speler van de Amsterdammers. Donny van de Beek zou op het lijstje staan bij de beleidsbepalers in Turijn, al is er met onder meer Manchester United wel stevige concurrentie. Ruud Krol vraagt zich ook af of de Oranje-international er wel goed aan zou doen om naar Juventus te verkassen.

“Hij is een uitstekende speler, maar ik denk dat een middenvelder met andere eigenschappen beter zou passen in het Italiaanse voetbal. Juventus heeft bovendien spelers die dat op een uitstekende manier in kunnen vullen: Rodrigo Bentancur is dit seizoen doorgebroken en Adrien Rabiot heeft het in de slotweken van het seizoen ook uitstekend gedaan”, legt Krol uit in gesprek met TuttoJuve.

Italiaanse clubs winkelden de afgelopen meerdere malen op de Nederlandse velden en onder meer Marten de Roon en Hans Hateboer zijn bij Atalanta uitgegroeid tot belangrijke spelers. Krol vindt het desondanks lastig om Nederlandse spelers aan te wijzen die op dit moment ook de gang naar de Serie A zouden kunnen maken: “Dat is een goede vraag, hoewel hij ook moeilijk te beantwoorden is.”

“Het is moeilijk om nu zomaar een naam te noemen, denk bijvoorbeeld maar eens aan Justin Kluivert die nu niet meer speelt na zijn overstap van Ajax naar AS Roma. Als een jonge Nederlander aan de slag gaat in een enorm lastige competitie als de Serie A, moet hij ook de mogelijkheid krijgen om te spelen. Dat is precies wat Juventus heeft gedaan met Matthijs de Ligt, anders denk ik dat het totaal geen zin heeft”, sluit de oud-verdediger, die zelf vier jaar voor Napoli speelde, af.