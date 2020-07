‘Ik geef AZ groot gelijk in hun protest, maar ze hadden Ajax moeten infomeren’

AZ klopte na het definitief stilleggen van de Eredivisie aan bij de KNVB en de UEFA om de eerste plaats van Ajax over te kunnen nemen, met als inzet een plaatsbewijs voor de Champions League. Voormalig speler Barry van Galen, tot voor kort als scout verbonden aan de club, noemde het in mei nog ‘een luizenstreek’ van AZ. Enkele maanden later komt de eenmalig international van het Nederlands elftal tot een heel andere conclusie.

"Hoewel ik liever bij de club was gebleven, vind ik niet opeens alles klote, hoor", zo benadrukt Van Galen in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik geef ze bijvoorbeeld groot gelijk in hun protest bij de UEFA en de KNVB over de eindstand van vorig seizoen. Als het seizoen niet voorbij is, dan is het doelsaldo (acht doelpunten in het voordeel van Ajax, red.) niet objectief. Dat had nog kunnen veranderen. Het onderlinge resultaat stond (1-0 en 0-2 voor AZ, red.) al wél vast. Dat lijkt me dan een objectiever criterium."

Van Galen is echter ook kritisch op de manier van doen van de AZ-leiding. "Ik snap alleen niet dat ze Ajax niet hebben geïnformeerd", vervolgt de oud-middenvelder van onder meer AZ en Roda JC Kerkrade zijn relaas. "Terwijl ze regelmatig samen aan tafel zaten. Ik had tegen Edwin van der Sar (algemeen directeur Ajax, red.) gezegd: ‘Misschien lullig voor jullie, maar we gaan het bij AZ wel gewoon proberen’. Dan had je het open gespeeld. Dat past meer bij mijn karakter."

In de optiek van Van Galen is AZ komend seizoen een serieuze kandidaat voor de landstitel in de Eredivisie. "Als de huidige selectie bij elkaar blijft, geef ik ze een goede kans. Bij Ajax moet ik nog maar zien hoe ze het vertrek van Hakim Ziyech gaan opvangen. Hij voorzag ze van goals, assists, strijdlust en technische klasse. De aankopen moeten zich nog bewijzen. Bij AZ staat de ploeg nu als een huis. En ze durven groot te denken. Dat vind ik goed", aldus Van Galen, die tussen 1997 en 2006 het shirt van AZ droeg.