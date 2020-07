‘Luis Suárez moet knoop doorhakken na ‘serieuze aanbieding’’

Luis Suárez is ondanks zijn 33 jaar nog steeds een belangrijke speler voor Barcelona en de Uruguayaan kan met 16 doelpunten in 28 wedstrijden terugkijken op een productief seizoen in LaLiga. Het einde van de spits in het Camp Nou begint echter in zicht te komen en Suárez kan Barcelona volgens Mundo Deportivo op korte termijn zelfs al verlaten. De routinier heeft volgens de sportkrant uit Catalonië namelijk een ‘serieuze aanbieding’ binnen uit de Major League Soccer.

Het Inter Miami van mede-eigenaar David Beckham zou Suárez volgens de berichtgeving van woensdagochtend graag naar de Verenigde Staten willen halen. De stad Miami beschikt over een flinke Latijns-Amerikaanse bevolkingsgroep en Inter denkt dat de mensen meer warm zullen lopen voor de club als er een sterspeler uit Zuid-Amerika onder contract staat. Suárez wordt met zijn kwaliteiten daarnaast beschouwd als de ideale speler om de nieuwe club op sleeptouw te nemen

Suárez lijkt in eerste instantie niet uit te zijn op een vertrek bij Barcelona, al is een avontuur in de VS ook een aantrekkelijke optie voor hem. Landgenoot Nicolás Lodeiro speelt al enige tijd in de MLS en hij liet vorig jaar weten dat Suárez graag ooit in de VS zou willen spelen: “Deze competitie kan hem wel bekoren. Hij vraagt me er voortdurend naar. Ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is.”

Suárez ligt momenteel nog een jaar vast bij de club waar hij sinds de zomer van 2014 onder contract staat. De aanvaller heeft echter een clausule in zijn contract staan die een langere samenwerking mogelijk maakt. Als hij aankomend seizoen in minstens zestig procent van de wedstrijden van Barcelona in actie komt, wordt zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd. Barcelona lijkt in Lautaro Martínez van Internazionale overigens de ideale opvolger van Suárez te zien.