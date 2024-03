Messi raakt kindje in het publiek, maar vooral reactie van vader gaat viral

Dat zelfs Lionel Messi het vizier niet altijd op scherp heeft staan bleek afgelopen weekend. De sterspeler van Inter Miami schoot een vrije trap over het doel en raakte daarbij een jonge fan. Het meisje barstte in tranen uit.

Inter Miami stond al met 5-0 voor in het competitieduel met Orlando City, toen Messi mocht aanleggen voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied. De linkspoot krulde de bal richting de bovenhoek, maar mikte te hoog.

Messi's free kick hits a baby in the crowdpic.twitter.com/ZT6DrxQt73 — Troll Football (@TrollFootball) March 3, 2024

In plaats van het net te raken belandde de bal in het publiek op een klein meisje. Zij barstte in tranen uit, waarna ze moest worden getroost door mensen om haar heen.

Op internet gaan mensen vooral goed op de reactie van de (vermoedelijke) vader. “Het is oké schatje, Messi heeft je geraakt", zo klinkt het in de video. "Het was Messi! Het is oké, er is niets gebeurd!"

Messi nam in het bewuste duel twee doelpunten voor zijn rekening en zag ook goede vriend Luis Suárez tweemaal doel treffen. Voor de Uruguayaan waren het zijn eerste officiële goals in het shirt van Inter Miami.

Inter Miami gaat na drie speelronden aan kop in de Eastern Conference met zeven punten. Messi mag zich samen met Christian Benteke (DC United) topscorer van de competitie noemen met drie goals.

