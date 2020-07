Antony diep onder de indruk van unieke ontvangst door Ajax

Ajax heeft Antony op bijzondere wijze verwelkomd in Amsterdam. De aanvaller, voor minstens 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen overgekomen van São Paulo, arriveerde zondag in Nederland en werd welkom geheten met een speciaal lied: Bem-vindo Antony. Aanvallers David Neres en Danilo Pereira zijn rappend te horen in het nummer, terwijl ook zangeres Sarita Lorena een bijdrage levert.

Het aanstekelijke nummer werd zondag gepubliceerd door Ajax. Het is geheel opgenomen in het Portugees en voorzien van Engelse ondertiteling. Braziliaanse media als Globo Esporte en Lance berichten over de video en ook Antony zelf is aangenaam verrast. "Wat een ontvangst!! In de prachtige Braziliaanse stijl!! Enorm bedankt, jongens ... Laten we samen veel mooie dingen opbouwen!!", schrijft de twintigjarige rechtsbuiten op Twitter.