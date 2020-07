‘Aanschaf huis voedt geruchten over vertrek Messi bij Barcelona’

De geruchten over een vertrek van Lionel Messi bij Barcelona zijn weer opgelaaid. La Gazzetta dello Sport weet namelijk te melden dat vader Jorge bezig is met de aanschaf van een huis in de wijk Porta Nuova in Milaan, waardoor er in de Italiaanse media gespeculeerd wordt over een transfer richting Internazionale. Messi senior is de belangenbehartiger van de Argentijnse spelmaker, wiens contract in Barcelona nog een seizoen doorloopt.

Met name op de sociale media is er opwinding bij de supporters van Inter. Met verschillende hashtags wordt Messi alvast van harte welkom geheten in het Giuseppe Meazza. Bovengenoemde sportkrant benadrukt dat het belastingklimaat in Italië gunstiger is dan in Spanje, wat een van de redenen zou zijn geweest voor Cristiano Ronaldo om Real Madrid in 2018 in te ruilen voor Juventus. In Italiaanse voetbalkringen hoopt men vurig op een nieuwe strijd tussen Messi en Ronaldo, maar dan in de Serie A.

Het is echter nog maar de vraag of Messi daadwerkelijk kiest voor een transfer naar Inter. De inmiddels 33-jarige aanvaller strijkt bij Barcelona jaarlijks vijftig miljoen euro op. Met het oog op de aanhoudende coronacrisis zijn de Milanezen niet bereid om dergelijke bedragen over te maken. De clubleiding benadrukt in een reactie aan La Gazzetta dello Sport dat er geen contact is met Messi en diens management om over een eventuele deal van gedachte te wisselen.

Het is niet de eerste keer dat Messi in verband wordt gebracht met een vertrek uit het Camp Nou. Afgelopen seizoen waren er namelijk meer dan eens twijfels over zijn aanblijven in Barcelona. De routinier kwam in botsing met onder meer voorzitter Josep Maria Bartomeu en technisch directeur Éric Abidal. Daarnaast lijkt hij allerminst tevreden met de speelwijze die trainer Quique Setién hanteert. "We moeten onszelf eens goed in de spiegel aankijken. We zijn Barcelona en wij horen van iedereen te winnen. We willen niet dat het seizoen op deze manier afloopt, maar deze wedstrijd is representatief voor ons seizoen. We waren ontzettend zwak en zijn geklopt op basis van intensiteit en motivatie", zei Messi onlangs na de onthutsende 1-2 nederlaag tegen Osasuna.