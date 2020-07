Guardiola hekelt ‘achterbaks’ Arsenal: ‘Daar heb ik heel weinig respect voor’

Josep Guardiola is volgens verschillende Engelse media behoorlijk boos over de in zijn ogen achterbakse handelswijze van Arsenal. The Gunners zouden het initiatief hebben genomen tot een brief richting het Internationaal Sporttribunaal CAS, met daarin het verzoek om niet toe te geven aan de pogingen van Manchester City om de Europese uitsluiting van twee jaar uit te stellen. Naast Arsenal, zaterdag met 2-0 te sterk voor de formatie van Guardiola in de halve finale van de FA Cup, waren er nog zeven clubs die zich bemoeiden met de brief, zo klinkt het.

Volgens de BBC deden behalve Arsenal ook Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Leicester City, Wolverhampton Wanderers en Burnley mee aan het initiatief. Het CAS besloot vorige week maandag om de uitsluiting van the Citizens, beschuldigd van het overtreden van de regels van Financial Fair Play, om te zetten in een boete van tien miljoen euro. Er was opluchting bij Guardiola, maar de Spaanse manager maakte tevens een geërgerde indruk.

Onder meer Jürgen Klopp, José Mourinho en LaLiga-voorzitter Javier Tebas uitten hun twijfels over de beslissing van het CAS om Manchester City toch toe te laten tot het Europese toneel. De kritiek viel volledig verkeerd bij Guardiola, die van mening was dat andere clubs moesten ophouden met ‘fluisteren’ achter de rug van de nummer twee in de Premier League om. De woede van Pep is nog niet lang verdwenen, zeker nu de vermeende actie van de clubleiding van Arsenal ter sprake is gekomen.

"Tegenstanders verdienen altijd mijn respect en credits", laat Guardiola optekenen in de Engelse media. "Ik heb heel veel respect voor wat Arsenal doet op het veld, maar heel weinig voor wat ze buiten het veld doen." Volgens The Telegraph is Guardiola ervan overtuigd dat Arsenal de initiatiefnemer is van de brief richting het CAS. Er is al langer onvrede bij Manchester City over Arsenal, dat Mikel Arteta in januari naar Londen haalde als manager. Volgens de onttroonde kampioen is de landgenoot van Guardiola zonder medeweten van het bestuur benaderd door Arsenal, met de vraag om de ontslagen Unai Emery permanent op te volgen.