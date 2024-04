‘Haaland is een absolute wereldspits, maar Guardiola gaat hem wegdoen’

René van der Gijp denkt dat Erling Braut Haaland bezig is aan zijn laatste maanden bij Manchester City. De voetbalkenner vindt de Noorse superster, die in het Etihad Stadium vastligt tot medio 2027, niet goed uit de verf komt in het systeem dat manager Pep Guardiola hanteert.

"Hij (Guardiola, red.) gaat die Haaland wegdoen", voorspelde Van der Gijp woensdagavond in Vandaag Inside. "Die gaat hij wegdoen, ja." De voorspelling zorgde voor enige verbazing bij presentator Wilfred Genee. "Die gaat weg bij City, ja?"

De analist legde vervolgens uit waarom hij dat verwacht. "Dat komt omdat Guardiola zijn beste wedstrijden heeft gespeeld met Sergio Agüero. Maar Agüero was vaker weg uit de spits dan dat hij er was."

"En later is die Portugees (Bernardo Silva, red.) in de spits gaan spelen. En die speelde helemaal niet in de spits. Want Guardiola vindt dat bijna iedere tegenstander met vijf verdedigers speelt. En dan heb je een vaste spits die tussen drie man staat", legt Van der Gijp de gedachtegang van Guardiola uit.

"Dus veel heb je er niet aan. Alleen, die Haaland is een absolute wereldspits. Guardiola wil alleen anders spelen dan met Haaland in de spits", sloot Van der Gijp zijn betoog over de aanvaller van Manchester City af.

Van der Vaart

Rafael van der Vaart toonde zich dinsdag zeer kritisch na het 3-3 gelijkspel tussen Real Madrid en Manchester City in de kwartfinale van de Champions League. "Ik vond hem heel slecht”, zo klonk het bij. “Als Haaland niet scoort, dan heb je ook niet heel veel aan hem. Natuurlijk is hij snel en werkt hij hard, maar ik vond hem heel matig aan de bal.”

"Als je echt zo goed bent en iedereen praat over je, dan moet je dit soort ballen wel hebben. Dat heeft ook een beetje met kwaliteit te maken”, zei Van der Vaart, terwijl er beelden te zien waren waar Haaland een duel van zijn bewaker Antonio Rüdiger verloor na een lange bal van doelman Stefan Ortega.

