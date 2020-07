Guardiola haalt vernietigend uit: ‘Die man moet zo enorm jaloers zijn’

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) verwierp maandagochtend de Europese uitsluiting van Manchester City. The Citizens werden aanvankelijk door de UEFA voor twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal én kregen een boete van dertig miljoen euro, vanwege misleiding met sponsorinkomsten en het overtreden van de Financial Fair Play-regels, maar het hoogste sporttribunaal besloot deze straf terug te brengen naar een boete van tien miljoen. Josep Guardiola haalt daags na de uitspraak flink uit naar LaLiga-president Javier Tebas, die zich meermaals kritisch uitliet over clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain.

Tebas sprak eerder van ‘financiële doping’ bij Manchester City en PSG en dinsdag plaatste hij zijn vraagtekens bij de uitspraak van het CAS om the Citizens volgend seizoen ‘gewoon’ toe te laten tot de Champions League. De baas van LaLiga vroeg zich af of het CAS wel de juiste instantie was om een dergelijk besluit te nemen. “Die man moet zo enorm jaloers zijn. Hij is een geweldige expert op het gebied van juridische zaken, de volgende keer vragen we aan hem welke rechtbank ons moet berechten. Ze kunnen zich beter focussen op de gang van zaken in LaLiga”, zo slaat Guardiola op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Manchester City en Bournemouth terug naar Tebas.

“Dit zijn mensen die het prima vinden, als het goed voor hen is. Maar als er iets hun nadeel is, is het een probleem voor de anderen. We zullen volgend seizoen Champions League spelen, meneer Tebas. Wat we deden, hebben we netjes gedaan”, gaat de Spaanse manager van Manchester City in felle bewoordingen verder. “We verdienen het om hier te zijn, we verdienen het om sterker te worden. Er werken geweldige mensen bij deze club, die er alles aan doen om de fans trots te maken. We hoeven geen toestemming te vragen om hier te zijn.”

“Wanneer we verliezen, schud ik hen de hand en feliciteer ik hen, dat hebben altijd gedaan. Als je het er niet mee eens bent, moet je bij onze directeur en voorzitter aankloppen. Ga niet fluisteren. Er is heel veel geld geïnvesteerd, maar in de goede dingen. We zijn niet geschorst, we hebben de Financial Fair Play-regels gevolgd. Als dat niet het geval was, waren we wel geschorst. Mensen moeten begrijpen dat we er nu zijn en in de Premier League en Champions League mee proberen te gaan met de eliteclubs”, besluit Guardiola zijn relaas.