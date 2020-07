Mourinho vernietigend: ‘Het is werkelijk een schandalige beslissing’

Manchester City wordt niet voor twee jaar uitgesloten van deelname aan Europees voetbal, zo heeft het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) maandag bepaald. The Citizens moeten wel een boete van tien miljoen euro betalen voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De beslissing van het sporttribunaal om Manchester CIty tóch toe te laten in de Champions League wekt bevreemding bij José Mourinho.

"Het is werkelijk een schandalige beslissing", foetert de manager van Tottenham Hotspur dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Newcastle United van woensdagavond. "Als Manchester City echt onschuldig zou zijn, dan zou de UEFA niet een boete uitdelen van tien miljoen euro. Bij bewezen onschuld is een boete namelijk niet nodig. Het is ook een grote schande als blijkt dat ze wel schuldig zijn, dan zouden ze alsnog uitgesloten moeten worden. Ik weet niet of Manchester City schuldig is of niet, maar het is beide gevallen een schandalige beslissing."

Josep Guardiola, met Manchester City in voorbereiding op het bezoek van Bournemouth van woensdag, vindt dat zijn club excuses zou moeten ontvangen, nu de uitsluiting voor deelname aan een van de Europese toernooien door het CAS ongedaan is gemaakt. "Het zou fijn zijn als mensen zouden ophouden met het leveren van kritiek, al ben ik bang dat dat niet gaat gebeuren. De laatste jaren hebben velen over ons gefluisterd. Ik zou graag willen zeggen: kijk in onze ogen en zeg het recht in ons gezicht."

"Ga vervolgens het veld op en speel als een echte rivaal. Als je ons dan verslaat, dan krijg je van ons een hand en felicitaties. Buiten het veld hebben ze van ons verloren, nu moeten ze proberen om ons op het veld te verslaan. Dat is nou eenmaal sport. We spelen volgend seizoen in de Champions League omdat we ons gewoon keurig aan de regels hebben gehouden", zo besluit Guardiola zijn relaas.