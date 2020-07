CAS zet streep door Europese uitsluiting van Manchester City

Manchester City wordt niet voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal, zo heeft het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) bepaald. The Citizens moeten wel een boete van tien miljoen euro betalen voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Dit bedrag is echter wel een stuk lager dan aanvankelijk door de UEFA opgelegd werd, want de Europese voetbalbond bestrafte Manchester City in eerste instantie met een boete van dertig miljoen.

De UEFA bevond Manchester City begin februari schuldig aan misleiding met sponsorinkomsten en het overtreden van de Financial Fair Play-regels. The Citizens werden om die reden voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal en kregen een boete van dertig miljoen opgelegd. De Engelse grootmacht was het hier niet mee eens en besloot naar het CAS te stappen om de straf aan te vechten. “We zijn teleurgesteld, maar niet verrast. De uitkomst van het onderzoek stond aan het begin al vast. Ze wilden ons veroordelen. De zaak is door de UEFA gestart, door de UEFA onderzocht en door de UEFA beoordeeld”, liet Manchester City weten.

Het CAS heeft Manchester City nu in het gelijk gesteld en schrijft in een statement dat the Citizens niet schuldig zijn bevonden aan de veronderstelde misleiding met sponsorinkomsten. Om die reden is de forse straf van twee jaar zonder Europees voetbal en de boete van dertig miljoen geschrapt. Wel moet Manchester City een boete van tien miljoen betalen, omdat men heeft verzuimd om mee te werken aan een onderzoek van de UEFA.

De UEFA laat in een kort statement weten dat er kennis is genomen van de uitspraak van het CAS. Het hoogste sporttribunaal heeft volgens de Europese voetbalbond onvoldoende bewijzen gevonden om te kunnen vasthouden aan de straf voor Manchester City en de meeste vermeende overtredingen worden als verjaard beschouwd. “De laatste jaren heeft Financial Fair Play een significante rol gespeeld in het beschermen van clubs, om te zorgen dat ze financieel gezond blijven. De UEFA blijft vasthouden aan deze principes”, schrijft de UEFA, dat verder ‘geen commentaar’ wil geven op de beslissing van het CAS.

Manchester City is daardoor volgend seizoen ‘gewoon’ actief in de Champions League. Met nog drie wedstrijden te gaan, zijn the Citizens reeds zeker van de tweede plaats in de Premier League achter kampioen Liverpool en een ticket voor de groepsfase van het miljardenbal. Manchester City is tevens nog in de race om de Champions League-editie van dit seizoen te winnen. Om de kwartfinale te halen, moet een 1-2 voorsprong tegen Real Madrid in de return in eigen huis verdedigd worden.