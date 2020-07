Kieft schiet transferplannen Idrissi af: ‘Vertel gewoon het eerlijke verhaal’

Wim Kieft vindt Oussama Idrissi niet goed genoeg voor een transfer naar Duitsland, Engeland, Italië of Spanje. De Marokkaanse buitenspeler zei deze week dat hij toe is aan een stap hogerop en dat hij mikt op een overstap naar een van de vier genoemde landen. Kieft vindt dat de 24-jarige international beter nog een jaar bij AZ kan blijven om zich verder te ontwikkelen.

Idrissi gaf aan dat hij weg wil bij AZ omdat hij van mening is dat hij zich in Nederland niet verder kan ontwikkelen. “Het is een leuke, aantrekkelijke aanvaller met een goede dribbel, maar niet een speler waar de topclubs in Engeland, Duitsland, Spanje en Italië op zitten te wachten. Dat weet die jongen toch zelf ook wel. Hij is niet van het niveau Calvin Stengs of Myron Boadu”, stelt Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Aad de Mos blikt vooruit op nieuwe Eredivisie-seizoen: 'Ajax wordt niet zomaar kampioen'

“Waar kom je dan terecht?”, vervolgt Kieft. “Met geluk bij een subtopper, maar eerder bij een middenmoter of een club die vecht tegen degradatie. Ga je je bij Brighton, Udinese, Hoffenheim of Eibar ontwikkelen? Kom je sowieso aan spelen toe? Vertel gewoon het eerlijke verhaal dat je na zes jaar Eredivisie toe bent aan een nieuwe uitdaging, dat je 25 jaar wordt en jij en je zaakwaarnemer een keer willen cashen.”

Juist wanneer Idrissi zich wil ontwikkelen als speler, doet hij er volgens Kieft goed aan om nog een seizoen in Alkmaar te blijven. “Na een goed seizoen ook een tweede topjaar eraan vastplakken", schrijft Kieft over Idrissi, goed voor twee interlands voor Marokko. "Groei uit tot een dragende speler, vertolk een voortrekkersrol, neem de ploeg bij de hand in de voorrondes van de Champions League op weg naar het hoofdtoernooi. Verzekerd zijn van een basisplaats en Champions League of desnoods Europa League spelen, dan zal de ontwikkeling van Idrissi zich voltrekken als een tierelier.”

Oussama Idrissi wil weg bij AZ: ‘In Nederland ontbreekt dat podium’

De Marokkaans international gooide de deur naar een langer verblijf bij AZ deze week hard dicht. Lees artikel

Kieft denkt dat Idrissi nu nog niet zal slagen in het buitenland in een van de grote competities. “In het buitenland is het geld goed, maar nauwelijks perspectief op succes bij een topclub. Zie hoe het andere AZ-aanvallers is vergaan, zoals Vincent Janssen en Alireza Jahanbakhsh”, besluit Kieft. Idrissi, voormalig jeugdspeler van NAC Breda en Feyenoord, ligt nog tot medio 2022 vast bij AZ.