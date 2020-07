Oussama Idrissi wil weg bij AZ: ‘In Nederland ontbreekt dat podium’

Oussama Idrissi wil weg bij AZ. De Marokkaanse buitenspeler laat in een interview met De Telegraaf weten dat hij uit is op een transfer. De 24-jarige aanvaller zegt uitgeleerd te zijn in Alkmaar en vertelt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Nadat hij het afgebroken Eredivisie-seizoen goed was voor dertien doelpunten en drie assists, hoopt hij op een volgende stap. “Zo staat iedere voetballer erin die zich lekker voelt en dat is voor mij op dit moment niet anders.”

“Als je ergens bent uitgeleerd, heb je een nieuwe uitdaging nodig”, zegt Idrissi tegen de krant. Waar hij een jaar eerder nog te maken kreeg met een vormdip, presteerde hij het afgelopen seizoen stabiel. “Dat was voor mij dé uitdaging van het seizoen: om zo stabiel mogelijk te zijn. Ik heb laten zien dat ik te allen tijde betrouwbaar was voor het team, zowel qua uitvoering van mijn taken als het niveau dat ik voor ogen had.”

Vorig seizoen was er al veel interesse in Idrissi. Het Russische Krasnodar en meerdere Italiaanse clubs wilden hem graag inlijven. Waar het destijds niet van een transfer kwam, hoopt hij nu wel op de volgende stap. “Je weet dat als je iedere dag op een hoger niveau en met een grotere intensiteit traint en speelt, de prikkels zullen toenemen. Daar word je een betere voetballer van”, aldus Idrissi. “Hoe het met mijn prikkels is gesteld? Prima. Ik heb mijn seizoen geanalyseerd en daardoor heb ik nog meer de ambitie om de volgende stap te maken. Dat AZ niet mijn eindstation zou zijn, was al duidelijk toen ik hier binnenkwam. Het zou gek zijn als ik die ambitie niet zou hebben.”

Idrissi mikt op een transfer naar het buitenland. “Goede voetballers willen uiteindelijk altijd op een zo hoog mogelijk podium acteren. In Nederland ontbreekt dat podium”, stelt hij. “De Eredivisie heeft niet de intensiteit en de clubs om op topniveau te kunnen meedoen. Daardoor komen nauwelijks topspelers naar Nederland, de topspelers die er wél zijn blijven hier meestal niet heel erg lang.” De voormalig jeugdspeler van NAC Breda en Feyenoord brak door bij FC Groningen en maakte naam bij AZ. Na zes jaar in de Eredivisie gespeeld te hebben wil hij de stap naar een Europese topcompetitie maken.

Aan zijn zaakwaarnemer Annas El Ghouche heeft hij verteld dat hij de wens heeft om naar Spanje, Engeland, Italië of Duitsland te verkassen. “Ik kijk omhoog”, legt Idrissi uit. “Die vier landen trekken mij heel erg aan. Omdat daar het beste voetbal wordt gespeeld, met de perfecte intensiteit. Daar wil ik mij verder ontwikkelen.” Hoewel hij een nadrukkelijke wens heeft om een transfer te maken, vindt Idrissi het jammer dat de AZ-selectie niet intact blijft. “Het is écht zonde dat de ploeg waarschijnlijk niet bij elkaar blijft, we hadden met deze groep zo graag een prijs willen pakken. Maar je weet: als het seizoen klaar is, zullen er transfers plaatsvinden. In binnen- en buitenland. Dat hoort er gewoon bij.”