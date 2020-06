‘Genee heeft bij Op1 zijn terugkeer bij VI voorgoed onmogelijk gemaakt’

Wilfred Genee zal niet meer terugkeren als presentator van Veronica Inside, zo is de nadrukkelijke verwachting van Angela de Jong. De televisierecensente van het Algemeen Dagblad schrijft maandag in haar column dat het optreden van Genee zondagavond bij Op1 een hereniging met Johan Derksen en René van der Gijp 'voorgoed onmogelijk heeft gemaakt'.

Genee legde gisteravond aan tafel bij Jeroen Pauw en Fidan Ekiz zijn kant van het verhaal uit. De presentator van VI wordt door Derksen en Van der Gijp neergezet als verrader, nadat hij Derksen in de thema-uitzending over racisme kritisch benaderde over diens uitspraken over rapper Akwasi. "Ik moest de rol van bemiddelaar en mediator spelen, want we hadden een andere setting gekozen", zei Genee zondag. "Ik zat daar als presentator van Veronica Inside én als discussieleider van een programma over racisme. Dat was heel ingewikkeld en best een lastige combinatie. Ik zat in een volledige squeeze."

Angela de Jong vond het tv-optreden van Genee bepaald niet sterk. "Mocht er nog iemand stiekem denken dat Genee, Derksen en Gijp na de zomer gewoon weer gezellig met z’n drieën in Veronica Inside over voetbal, onderbroeken en Sylvie Meis gaan zitten praten, dan kan ik die bij dezen uit de droom helpen", opent de columnist. "Een presentator die vindt dat je tegenwoordig niet alles moet of kunt zeggen, scoort wellicht deugpunten bij de Arie Boomsma’s van deze wereld maar zet de bijl aan de wortel van een show als VI."

Emotionele Genee is verbolgen door akelig kaartje in de brievenbus

Wilfred Genee onthult hoe hij op zijn privéadres is lastiggevallen naar aanleiding van de gebeurtenissen de afgelopen tijd. Lees artikel

De Jong vindt dat Genee veel woorden gebruikte, maar inhoudelijk weinig inbracht. "Het treurigste was wel dat Genee zelfs dát (zijn veranderde kijk op vrijheid van meningsuiting) niet ronduit durfde te erkennen. Hij stortte een laffe woordenbrij over Jeroen Pauw en Fidan Ekiz uit, in de hoop dat het niet opviel wat hij nou precies zei. Het was in alle opzichten een ontluisterend gesprek bij Op1. Laat ik nou altijd denken dat die drie van VI de laatsten in Hilversum waren met ballen."

"Mannen die zich niet makkelijk op de knieën lieten dwingen", vervolgt De Jong. "Niet door een paar dreigende reaguurders op Twitter, niet door boze voetballers, niet door oproerkraaiende BN’ers en al helemaal niet door hypocriete adverteerders. Maar nee. Er blijkt wel degelijk een zwakste schakel. Genee raakte van de Akwasi-rel volkomen in paniek, zo werd zondagavond uit zijn woordenstroom wel duidelijk. Er moest hoe dan ook een mea culpa komen. Een voorname drijfveer daarbij was geld. Er verdampte bij VI in één weekend een miljoen aan sponsorgeld. Kortom, Genee was bang voor zijn eigen hachje én toekomst."

Genee onthult enorme financiële klap in veelbesproken interview

Wilfred Genee licht toe waarom hij vond dat er een thema-uitzending over racisme moest komen: mede vanwege een enorme som aan sponsorgeld. Lees artikel

De Jong is ervan overtuigd dat Genee, die zij 'solo vaker een flop dan kijkcijfersucces' noemt, niet meer terugkeert in Veronica Inside. "Het is een hoge prijs die Genee betaalt. Hij zag er aangedaan uit bij Op1. En dan kreeg hij als klap op de vuurpijl ook nog eens niet de kritiekloze behandeling waar hij wel op had gerekend, gezien zijn opmerking over de eerder ontvangen appjes van Fidan en Jeroen." De Jong doelt op een uitspraak van Genee van vorige week, toen hij zei dat hij vriendelijke appjes van de twee presentatoren had gekregen naar aanleiding van de thema-uitzending van VI met Natacha Harlequin en Dries Boussatta.

Genee werd volgens De Jong hard aangepakt door presentatrice Ekiz. "Fidan was voor het eerst haar onverschrokken zelf in Op1 en legde – nee: stak – haar vinger genadeloos in de zere plek. Genee had amper weerwoord en verschuilde zich op een gegeven moment zelfs als kleine jongen achter mede-gast Diederik Gommers. Het is eeuwig zonde dat de regie rücksichtslos naar Het Journaal schakelde, toen aan de talkshowtafel het kookpunt naderde." De Jong doelt op het vrij absurde einde van Op1 gisteravond. Helemaal aan het slot van de uitzending zei Ekiz: "Ik wil eigenlijk wat zeggen, maar dat doen we maar na de uitzending." Vervolgens gaf Pauw het laatste woord aan Genee, die zei: "Ik zit er heel verbaasd naar te kijken, maar is goed." Direct daarna werd de uitzending afgebroken en begon de aftiteling.