Genee onthult enorme financiële klap in veelbesproken interview

Wilfred Genee baalt ervan dat Johan Derksen en René van der Gijp het gevoel hebben dat hij het duo heeft 'genaaid'. De analisten van Veronica Inside willen niet meer met de presentator in dezelfde setting aan tafel zitten nadat Genee in de thema-uitzending over racisme op 22 juni zich erg hard opstelde ten opzichte van Derksen. "Met terugwerkende kracht was het misschien beter geweest om die uitzending niet te maken", zei Genee zondagavond bij Op1.

De presentator vertelt dat het idee was om de discussie over racisme breder te trekken. "We wilden enkele donkere voetballers aan tafel, maar die wilden allemaal niet. We hebben zelfs Akwasi gebeld, dat vond Johan prima, maar die begon meteen te lachen. Hij zei even later om erover na te denken en besloot toch niet te komen. Uiteindelijk waren de gasten die er waren misschien wel twintigste keuze", erkende Genee, doelend op advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta, die wisten dat ze niet de eerste keus waren.

"Ik moest de rol van bemiddelaar en mediator spelen, want we hadden een andere setting gekozen. Ik zat daar als presentator van Veronica Inside én als discussieleider van een programma over racisme. Dat was heel ingewikkeld en best een lastige combinatie. Ik zat in een volledige squeeze", aldus Genee, die de woede bij zijn collega's begrijpt. "Als ik de gedachtegang volg van Johan en René, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar als je het totale plaatje ziet van alles wat er gebeurd is, dan vind ik dat er toch wel iets meer aan de hand is."

Genee is van mening dat we tegenwoordig in een andere tijd leven. De rel van de afgelopen week was 'van een hele andere vorm'. "Vanaf het moment dat het fragment (van Derksen over Akwasi en Zwarte Piet, red.) op social media kwam, ging het helemaal nergens meer over. Er ontstond een wervelstorm, wat dinsdag al binnenkwam, dat wil je niet weten. Anouk, onze grote vriend Arie Boomsma... Iedereen werd boos en gek en sponsors werden erbij gehaald. Aan het eind van de week was iedereen in paniek. Alle sponsors waren afgehaakt en mensen werden bedreigd. Het liep totaal uit de hand."

Genee: ‘Staan we daar te bekvechten ten overstaan van de redactie’

"Er verdampte in één weekend een miljoen euro sponsorgeld", vervolgde Genee over de impact. "Een nieuwe sponsor haakte af en alle adverteerders gaven aan niet meer verder te gaan. Het is belachelijk als je erover nadenkt." Ook bij Talpa was er paniek, vertelde Genee. "De essentie is volgens mij dat je gaat kijken naar het tijdsbestek en gaat afvragen: kan je nog alles zeggen? Aan de ene kant zeg ik 'ja', maar je kan je ook naar de gevolgen kijkend afvragen: wat gebeurt er nu eigenlijk, wat zeggen we precies? Als je daar zoveel mensen mee kwetst, moet je kijken of het wel altijd kan."

Presentatoren Jeroen Pauw en Fidan Ekiz bleven kritisch op de houding die Genee had tijdens de thema-uitzending. Pauw constateerde dat de presentator net deed of hij geen onderdeel uitmaakte van het team Veronica Inside. Ook Ekiz sprak haar verbazing uit. De presentatrice vindt het gedrag van de sponsors en Arie Boomsma juist NSB-gedrag. "Waarom ga je daar in mee? Waarom heb je niet tegen de eindredacteur gezegd of wie dan ook gezegd: dit gaat te ver! Waarom zegt niemand: waarom zouden we meegaan in de bangmakerij?", vroeg Ekiz.

Waarom is @veronicainside meegegaan in het vinden van een zondebok en de verantwoording voor de uitspraken van Johan Derksen? @wilfredgenee: ‘Je kunt wel roepen dat alles gezegd mag worden en soms klopt dat, maar je moet ook rekening houden met het sentiment van het moment.’ #Op1 pic.twitter.com/i7NlGRVCk0 — Op1 (@op1npo) June 28, 2020

Genee weet niet of Veronica Inside volgend seizoen op de buis komt en in welke setting. "Daar kan ik geen antwoord op geven. En als ik het wel kon, zou ik het niet doen. Dat bespreek je onderling", aldus Genee, die benadrukte dat hij tijdens de thema-uitzending niet probeerde zijn eigen hachje te redden en zijn carrière in Hilversum in stand te houden. "Ik ben de laatste die het programma zou willen verlaten. Het is ook niet zo dat ik hier ben omdat ik mijn naam wil redden."

Het interview met Genee bij Op1 maakt enorm veel los bij de kijkers. Genee is trending topic op Twitter met zijn relaas over het programma en zijn houding tijdens de thema-uitzending. Het merendeel van de kijkers ergert zich aan het feit dat Genee niet door het stof gaat ten opzichte van Derksen en Van der Gijp. Tegelijkertijd worden Pauw en Ekiz geprezen om hun kritische vragen. Veel nare termen passeren de revue met betrekking tot Genee, zoals Judas, huichelaar en matennaaier.