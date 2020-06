Emotionele Genee is verbolgen door akelig kaartje in de brievenbus

Wilfred Genee zit in zijn maag met de ontstane situatie rond Veronica Inside. De presentator is de gebeten hond nadat hij vorige week maandag volgens menigeen collega Johan Derksen in de steek liet tijdens de thema-uitzending over racisme. Genee merkt dat zijn opvallende rol tijdens de uitzending veel losmaakt in Nederland.

Genee wordt op social media onder meer Judas en matennaaier genoemd, terwijl René van der Gijp de presentator zelfs beschuldigde van NSB-methodes. Bij Op1 vraagt presentator Jeroen Pauw aan Genee hoe vaak hij afgelopen week Judas is genoemd. "Heel regelmatig. Ik heb het niet bijgehouden, maar het is niet op één hand te tellen, denk ik", aldus Genee.

Waarom is @veronicainside meegegaan in het vinden van een zondebok en de verantwoording voor de uitspraken van Johan Derksen? @wilfredgenee: ‘Je kunt wel roepen dat alles gezegd mag worden en soms klopt dat, maar je moet ook rekening houden met het sentiment van het moment.’ #Op1 pic.twitter.com/i7NlGRVCk0 — Op1 (@op1npo) June 28, 2020

"Wat nog meer? NSB'er door René, klootzak bij de Albert Heijn van de week...", zegt Genee, die ook aangeeft dat hij een vervelend kaartje in de brievenbus had ontvangen. "Ik kreeg een kaartje thuis van een man of de echte Judas nu wilde opstaan. Het kaartje was naar mijn huis toegestuurd en hadden mijn kinderen ook uit de brievenbus kunnen halen."

"Het was anoniem. Als je dit doet, zet dan even je naam erbij. Dan kan ik je terugbellen en kunnen we er even over praten", vertelt de licht geëmotioneerde presentator, die de woede enigszins begrijpt. "Als ik de gedachtegang volg van Johan en René, kan ik me er iets bij voorstellen. Maar als je het totale plaatje ziet van alles dat er gebeurd is, moet ik dan leren zeggen volgens mij: ik kan me niet in het plaatje herkennen. Nee, dan vind ik toch wel dat er iets meer aan de hand is."

