Van Bommel verklapt verwijt van Huntelaar tijdens flinke ruzie in 2012

Door de onlangs uitgebrachte biografie over Wesley Sneijder van Kees Jansma staat het EK 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens het toernooi rommelde het binnen de spelersgroep van Oranje: Sneijder vertelt in het boek over een ruzie tussen Mark van Bommel en Klaas-Jan Huntelaar in een restaurant na de verloren openingswedstrijd tegen Denemarken (0-1). Het onderwerp was tot dusver niet bekend, maar Van Bommel licht voor de camera van de NOS een tipje van de sluier op.

Sneijder moest op de avond na de 0-1 nederlaag een ruzie tussen Van Bommel en Huntelaar sussen, toen de internationals het verbaal met elkaar aan de stok kregen. "Wesley kwam ertussen", blikt Van Bommel terug. "Het hoort er ook een beetje bij. Het was niet vechten; je staat tegenover elkaar en je begint een beetje te schreeuwen. Jij dit, jij dat, houd je mond... Wesley had het wel in de gaten." Van Bommel erkent dat de ruzie onder meer ging over het feit dat hij door een aantal mede-internationals werd gezien als verlengstok van bondscoach Bert van Marwijk.

Van Bommel is de schoonzoon van Van Marwijk en diverse spelers van Oranje plaatsten vraagtekens bij hun relatie. "Ik voelde dat er spelers waren die in Van Bommel vooral de schoonzoon van de bondscoach zagen en dachten dat zij samen de opstelling maakten", zei Sneijder daarover in zijn boek. Van Bommel zegt echter wel dat hij door Huntelaar werd bejegend 'als aanvoerder', en niet 'als schoonzoon'.

Sneijder voorkwam gevecht binnen Oranje tijdens ‘dramatisch’ EK 2012

Wesley Sneijder vertelde aan de NOS al over de ruzie tussen Klaas-Jan Huntelaar en Mark van Bommel. Lees artikel

Wel geeft hij toe dat de lezing van Sneijder klopt: er was inderdaad wat irritatie over zijn relatie met Van Marwijk. "Het ging onder andere daarover toen Huntelaar mij aansprak", beaamt Van Bommel, die zelf volhoudt dat het nooit een probleem is geweest dat hij een relatie heeft met Andra van Marwijk, de dochter van de toenmalige bondscoach. "Ik was gewoon speler. Ik was het ook niet altijd met Bert eens en zo hoort het."

Sneijder vindt dat Van Marwijk voor een schokeffect had moeten zorgen door iemand weg te sturen, en daarmee de rust te doen terugkeren. Van Bommel is het daar 'wel een beetje' mee eens. "Huntelaar", reageert hij, met een glimlach, op de vraag wie dan uit de selectie gezet had moeten worden. Wel begrijpt hij de onvrede die leefde bij de spits, die tweede viool speelde achter Robin van Persie. "Zo ben ik zelf ook, hoor: als voetballer werd ik ook vervelend als ik een aantal wedstrijden niet speelde. Maar ik dacht wel altijd aan het team."

Overigens was de ruzie tussen Huntelaar en Van Bommel nog niet beëindigd na hun aanvaring in het Oekraïense restaurant. "Ik hoorde achteraf dat die twee elkaar later in de ontbijtzaal nog een keer zijn aangevlogen. Die gasten lagen elkaar niet, dat wist iedereen wel", merkt Sneijder op in zijn boek. De twee spelers waren volgens hem 'doorlopend aan het zeiken' tegen elkaar. "Ik weet niet precies waarover het ging in dat restaurant. Over de opstelling tegen Duitsland? Dat Huntelaar vond dat-ie te weinig kans kreeg? Geen idee. Het doet en deed er niet toe. Het was gewoon klote. En niet te stoppen."