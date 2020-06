Sneijder voorkwam gevecht binnen Oranje tijdens ‘dramatisch’ EK 2012

Het EK van 2012 verliep voor het Nederlands elftal dramatisch. Twee jaar nadat Oranje de WK-finale verloor van Spanje, werd de formatie van bondscoach Bert van Merwijk al in de groepsfase geëlimineerd na drie nederlagen. Wesley Sneijder blikt in gesprek met de NOS terug op het toernooi in Polen en Oekraïne en wijst Rafael van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar aan als de stoorzenders in de selectie.

“Het liefst had ik dat toernooi helemaal weggelaten in mijn boek. Het was een waardeloos toernooi”, begint Sneijder, al wijzend op zijn recent verschenen biografie. De oud-middenvelder voelde het dramatische toernooi naar eigen zeggen al aankomen en had zijn koffers in Hoenderloo zelfs al gepakt om naar huis te gaan. “Iedereen wist zijn plek in 2010. In 2012 was er schijnbaar iets veranderd. Sommige spelers dachten dat ze meer recht hadden op een basisplaats. Als dat binnenskamers blijft, is dat geen probleem. Maar als het naar buiten komt, dan wordt het wel een probleem.”

“Alles valt of staat met die eerste wedstrijd. Spelen we die nog tien keer, weet ik zeker dat we ‘m negen keer winnen. Als je dan verliest, zijn de rapen gaar”, wijst Sneijder op de met 0-1 verloren openingswedstrijd tegen Denemarken. Verslaggever Bert Maalderink vraagt wat de ‘ergste raap’ was. “Dat spelers die er niet in stonden gingen denken dat ze er in hoorden”, antwoordt Sneijder. Maalderink wijst vervolgens naar Van der Vaart en Huntelaar. “Ja, correct”, geeft Sneijder toe.

“Ik moet zeggen dat ze niet helemaal ongelijk hadden. Ze waren goed in vorm, alleen een trainer bepaalt de keuze. Hij is de eindverantwoordelijke. Als je niet speelt en je hebt het gevoel dat er meer speelt dan de kwaliteiten of de vorm, dan moet je zelf niet eens meegaan. Als dat zijn gevoel was op dat moment, had hij niet mee moeten gaan”, wijst Sneijder op Huntelaar. Na een etentje na de openingswedstrijd barstte de bom en wilden Mark van Bommel en Huntelaar met elkaar op de vuist.

“Dat was heftig. Vechten? Nee, want ik stond er tussen. Straatschoffie. Ondanks mijn lengte, kon ik ze wel aan. Dat was een vervelend moment. Op dat moment wist ik ook dat het niet meer goed ging komen en alleen maar erger zou worden”, blikt de oud-middenvelder terug. Er was tijdens het toernooi ook het nodige te doen rond Robin van Persie, die veel optrok met Ibrahim Afellay en weigerde met de media te praten. “Ik erger me niet aan Van Persie die niet naar een persafspraak wil. Lekker belangrijk. Maar waar ik me wel aan erger, is het lekken naar de pers, waardoor het groepsproces verstoord wordt. En nogmaals, wist ik maar wie. Dan had ik ingegrepen.”

Sneijder vindt niet dat Van Marwijk iemand naar huis had moeten sturen. “Jij noemt steeds Huntelaar. Hij was een betrokkene, maar ik zeg niet dat hij weggestuurd had moeten worden”, reageert Sneijder. “Wel denk ik dat de bondscoach had moeten ingrijpen om een statement te maken en zo de rust terug te brengen. Maar je kunt ook denken: we hebben goed gespeeld, dus ik wijzig niets en hoop dat we de tweede wedstrijd wel zullen winnen.” Oranje verloor vervolgens ook van Duitsland (1-2) en Portugal (2-1) en keerde daardoor met nul punten terug naar huis.