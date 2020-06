Kieft stoort zich aan Boussatta en Depay: 'Henk Fraser for President’

Wim Kieft hoopt en verwacht dat Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp na de zomer ‘best weer samen aan tafel kunnen’ bij Veronica Inside. Dat schrijft de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf, waarin hij afrekent met ‘de Arie Boomsma’s van deze wereld’, Edgar Davids, Dries Boussatta en Memphis Depay voor hun rol in het racisme-debat en de advertentieboycot van het voetbalpraatprogramma. Kieft plaatst ook vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de manier waarop de Oranje-internationals zich unaniem tegen Veronica Inside hebben gekeerd.

Ook wanneer Veronica Inside na de zomer niet terugkeert op televisie, dan is het volgens Kieft goed geweest dat het programma jarenlang is uitgezonden. Toch spreekt de voormalig Oranje-international de hoop en verwachting uit dat het drietal tot elkaar komt wanneer de stof is neergedaald. “Wat nu gebeurt, met overal op te reageren en grote woorden over elkaar niet in te slikken, is juist ook de kracht van het programma en van de persoonlijkheden Derksen, Genee en Van der Gijp”, aldus Kieft, die het onterecht vindt hoe Derksen onder vuur is genomen. “Volg je de inhoudelijke discussie over racisme in samenhang met Veronica Inside, dan wordt Derksen zo’n beetje verantwoordelijk gehouden voor het kwaad van de afgelopen 400 jaar, voor het racisme en de slavernij. Dat gaat natuurlijk veel te ver. Af en toe is hij recht voor zijn raap, soms onhandig in zijn uitspraken, maar een racist is Derksen zeker niet.”

Kieft noemt racisme een ‘ernstig thema’. Hij zegt de gevoeligheden te begrijpen, maar liever zou hij ‘de juiste mensen’ wat vaker aan het woord horen. “Onafhankelijk denkers en niet de Arie Boomsma’s van deze wereld. Evenals veel anderen van welk ras, kleur of geloof ook is hij eens beledigd door Derksen en Van der Gijp. Nu ziet hij z’n kans schoon om zich te profileren en op te roepen tot een advertentieboycot. Lekker opportunistisch gedrag om te proberen een programma om zeep te helpen”, aldus Kieft, volgens wie de kijkers van het programma worden neergezet als ‘tokkies, racisten en Wilders-stemmers’. Volgens hem komen de kijkers uit alle lagen van de bevolking. “Het is een belediging als je ziet hoe minderwaardig die worden weggezet door sommige types in de media. Wat verder te denken van het altijd verongelijkte gedrag van jongens als Edgar Davids en Dries Boussatta. Wil je een volwassen discussie over racisme voeren, dan zit je op hun inbreng niet te wachten", zegt Kieft, die maandagavond eveneens aan tafel zat in de thema-uitzending van Veronica Inside over racisme.

Kieft hoort liever Ruud Gullit of Henk Fraser aan het woord. De trainer van Sparta Rotterdam zei deze week tegenover het Algemeen Dagblad dat hij mensen op televisie ziet die zich ‘overal’ gekwetst door voelen. "Ze zijn slachtoffer van dit, van dat, van zus en zo. Ik kan niet tegen dat gejank”, zei Fraser. Kieft kan zich goed vinden in zijn woorden: “Ik hoorde hem deze week en dacht gelijk: ’Henk for President’. Superieur, boven de situatie staand, iemand die signaleert, z’n waardigheid behoudt en twee kanten belicht. Hij draagt bij aan een gezonde discussie en laat zich niet meeslepen in dat foute polariserende kampgedrag”, vervolgt Kieft, die de ‘genuanceerde mening’ van Fraser een verademing noemt. “Zet daar het gedrag van Memphis Depay tegenover. De man die aanzet tot een boycot van Veronica Inside door Oranje.”

De spelers van het Nederlands elftal lieten op sociale media massaal weten unaniem achter de boycot te staan. “Zogenaamd”, reageert Kieft. “Vertel mij hoe dat gaat met spelers onderling. Depay eist actie, aanvoerder Virgil van Dijk gaat erin mee en iedereen voelt de verplichting zich achter het statement te scharen om de groepseenheid niet te ondermijnen.” Kieft gaat in op de actie van Depay, die een bewerkte foto van Johan Derksen plaatste waarop hij te zien was met een clownsneus. “Op het ogenblik dat er een serieuze discussie over racisme wordt gevoerd in Veronica Inside. Dan geef je er blijk van dat het onderwerp racisme je helemaal niet interesseert, niet boeit. Je bent dan vooral met jezelf bezig, jezelf te profileren door te polariseren in plaats van bij te dragen het in Nederland aanwezige racismeprobleem te bestrijden. Maar dat is niets nieuws voor degenen die al die filmpjes op sociale media zien die Depay post.”