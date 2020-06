‘Ze zijn slachtoffer van dit, van dat, ik kan niet tegen dat gejank’

Er wordt vandaag de dag veel gediscussieerd over racisme in Nederland. De dood van George Floyd in de Verenigde Staten zorgde voor diverse Black Lives Matter-demonstraties, terwijl de uitspraken van rapper Akwasi en analist Johan Derksen over onder meer Zwarte Piet ook voor veel ophef zorgden. Henk Fraser pleit in het huidige racismedebat voor meer nuance.

"Weet je wat het is? Discriminatie mag niet. Ik denk dat ieder normaal denkend mens zo redeneert. Alleen: je kunt ook te ver doorslaan", zegt de trainer van Sparta Rotterdam in gesprek met het Algemeen Dagblad. Fraser ziet mensen op televisie verschijnen die zich werkelijk 'overal' gekwetst over voelen. "Ze zijn slachtoffer van dit, van dat, van zus en zo. Ik kan niet tegen dat gejank."

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

"Tegen die extremelingen aan de andere kant van het racismedebat evenmin, trouwens. Juist ook omdat het averechts werkt, dat gebrek aan nuance. In plaats van begrip, kweken ze ergernis. Die kleine groep idioten verpest het voor de rest", aldus Fraser, die aangeeft dat ook hij racisme heeft meegemaakt. Zo werd hij als tiener voor een nachttent geweigerd door een portier, terwijl zijn witte rijgenoot wel binnenkwam.

"Maar denk je dat ik mijn trots op zo'n moment liet krenken door zulke zielige types? Je moet je nooit als slachtoffer willen gedragen. Ik probeerde altijd boven domheid te staan. (...) Wat voor mij wel vaststaat, is dat zo'n portier niet symbool staat voor Nederland: 95 procent van de mensen is geen racist", stelt Fraser, die het racismeprobleem allerminst wil bagatelliseren.

De oefenmeester geeft aan dat van de 91 Engelse profclubs er slechts 6 een manager met een kleurtje hebben. "En in de Eredivisie geldt dit, meen ik, alleen voor de trainer van Sparta. Dat zijn keiharde feiten. Er is dus heus nog genoeg werk aan de winkel. Alleen: als we een einde willen maken aan discriminatie, moet er een einde komen aan álle vormen van discriminatie."

"Neem het niet alleen op voor de groep die jij vertegenwoordigt. Nee, doe dat voor iedereen die er onder te lijden heeft. Dán kom je tot een oplossing", aldus de coach, die hoopt dat men met elkaar tot een samenleving komt waarin de tenen iets minder lang worden, 'schreeuwlelijkerds minder ruimte krijgen in de televisie-talkshows, en iedereen elkaar gewoon waardeert en respecteert'. "Dan kunnen we straks tenminste zeggen dat deze rotperiode toch iets moois heeft opgeleverd."