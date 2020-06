Arsenal zorgt voor verbijstering met nieuwe contracten voor drietal

David Luiz, Cédric Soares en Pablo Marí blijven naar alle waarschijnlijkheid langer bij Arsenal. De drie verdedigers zijn bij de Engelse grootmacht in het bezit van een aflopend contract, maar volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist David Ornstein van The Athletic is de samenwerking met ieder van hen verlengd. Dat nieuws zorgt vanavond in Engeland voor grote verbazing.

Luiz, Soares en Marí maakten de voorbije maanden geen denderende indruk, maar toch ziet Arsenal volgens Ornstein wel toekomst in het drietal. Voor Luiz geldt dat zijn aflopende contract met één jaar verlengd wordt. De 33-jarige centrumverdediger uit Brazilië was vorige week het mikpunt van spot in Engeland, nadat hij tegen Manchester City met een rampzalige invalbeurt, waarin hij betrokken was bij twee tegendoelpunten én met rood van het veld werd gestuurd, aan de basis stond van een 3-0 nederlaag. Onder anderen Ruud Gullit haalde afgelopen zondag in Rondo hard uit naar Luiz, door de stopper ‘een overschatte’ speler te noemen. Trainer Mikel Arteta van Arsenal is echter gecharmeerd van de kwaliteiten van de ex-speler van onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain en lijkt zijn zin te krijgen, nu de clubleiding Luiz een nieuw contract tot medio 2021 heeft uitgedeeld.

Het contract van Soares wordt verlengd met liefst vier seizoenen. De 29-jarige Portugese rechtsback kwam afgelopen winter op huurbasis over van Southampton, maar kwam vanwege blessureleed nog niet eens in actie voor Arsenal. Soares is inmiddels op de weg terug na een zware knieblessure, maar zat nog niet bij de wedstrijdselectie van the Gunners. Toch heeft Arsenal veel vertrouwen in de ex-speler van onder meer Sporting Portugal en Internazionale, gezien het feit dat hij voor vier seizoenen kan tekenen als zijn contract bij Southampton op 30 juni afloopt. Soares zal in de toekomst op de rechtsbackpositie bij Arsenal vermoedelijk de concurrentiestrijd moeten aangaan met Héctor Bellerín.

Behalve Soares gaat ook Marí zich voor de aankomende vier seizoenen verbinden aan Arsenal. De 26-jarige Spaanse centrumverdediger werd in januari op huurbasis overgenomen van Flamengo en speelde sindsdien pas drie wedstrijden voor de Noord-Londense formatie. De ex-speler van NAC Breda liep vorige week tegen Manchester City ook nog eens een flinke enkelblessure op die hem naar verluid tot november aan de kant houdt, maar desalniettemin zal Arsenal ongeveer 15,5 miljoen euro gaan overmaken naar Flamengo teneinde Marí definitief in te lijven.