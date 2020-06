Real Madrid op kampioenskoers na zeer discutabel doelpunt Benzema

Real Madrid heeft zondagavond geprofiteerd van het puntverlies dat Barcelona vrijdagavond leed tegen Sevilla (0-0). De formatie van trainer Zinédine Zidane won in Baskenland met 1-2 van Real Sociedad en heeft de koppositie in LaLiga zodoende op basis van een beter onderling resultaat overgenomen van Barcelona. Het winnende doelpunt van Karim Benzema in de tweede helft was niet onomstreden, maar leverde de Koninklijke uiteindelijk wel drie punten op. Sergio Ramos viel rond het uur geblesseerd uit bij Real Madrid, nadat hij zelf de openingstreffer voor zijn rekening had genomen.

Zidane voerde bij Real Madrid in totaal drie wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Valencia (3-0 overwinning). Ferland Mendy, Luka Modric, Eden Hazard waren tegen Valencia allen basisspeler, maar zaten nu op de reservebank ten faveure van Marcelo, James Rodríguez en Vinícius Júnior. Bij Real Sociedad waren Alexander Isak en Martin Ödegaard de opvallendste namen aan de aftrap.

De eerste helft in Anoeta verliep ronduit teleurstellend. Het tempo van de wedstrijd lag laag en het eerste schot op doel werd pas gelost in de 33ste minuut: Benzema schoot uit een lastige hoek op de vuisten van Álex Remiro. De doelman van Real Sociedad moest kort erna opnieuw ingrijpen, maar had ditmaal een stuk minder moeite met een poging van Casemiro. Aan het einde van de eerste helft zette ook Vinícius Júnior Remiro nog aan het werk; Real Sociedad stelde daar in de eerste 45 minuten niets tegenover.

Kort na onderbreking werd de wedstrijd opengebroken door een individuele actie van Vinícius Júnior. De Braziliaan snelde over de linkerflank voorbij twee verdedigers van Real Sociedad, waarna hij in de zestien naar de grond ging na zeer licht contact met Diego Llorente. Scheidsrechter Xavier Estrada Fernández wees naar de stip, waarna de strafschop die volgde werd benut door Ramos: 0-1. Het betekende voor de routinier zijn 68ste doelpunt in 486 competitiewedstrijden en daarmee is hij nu alleen de nummer twee op de eeuwige ranglijst van meest scorende verdedigers in LaLiga, achter Fernando Hierro (105 doelpunten). Ramos deelde de tweede plaats tot vanavond met Ronald Koeman, die in het verleden in 192 duels voor Barcelona 67 keer trefzeker was.

Het betekende voor Ramos overigens wel zijn laatste nuttige actie van de wedstrijd, want hij raakte kort na zijn treffer geblesseerd aan zijn knie na contact met Isak en moest zich rond het uur laten vervangen door Éder Militão. Halverwege de tweede helft leek Real Sociedad op gelijke hoogte te komen nadat Adnan Januzaj van afstand scoorde, maar het doelpunt van de Belg werd uiteindelijk afgekeurd omdat een teamgenoot volgens de videoscheidrechter (VAR) hinderlijk buitenspel stond. Amper drie minuten later tekende Benzema aan de overzijde voor de 0-2. De Franse spits controleerde een voorzet van Federico Valverde knap en schoot vervolgens raak. Benzema gebruikte volgens de verdedigers van Real Sociedad zijn arm, maar Estrada Fernández keurde het doelpunt goed omdat sprake zou zijn geweest van contact met de schouder. Real Sociedad bracht de spanning in de wedstrijd daarna nog wel terug via Mikel Merino, die in de 83ste minuut scoorde via de onderkant van de lat, maar de gelijkmaker bleef daarna uit.