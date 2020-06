Gullit trekt twee conclusies na telefoontjes met Genee en Van der Gijp

Veronica Inside en Johan Derksen liggen de afgelopen dagen heftig onder vuur. De analist vergeleek rapper Akwasi afgelopen week bij wijze van een grap met Zwarte Piet en dat leidde uiteindelijk tot een boycot van de internationals van Oranje, die zich voorlopig niet meer door het programma willen laten interviewen. Ruud Gullit belde de afgelopen dagen met presentator Wilfred Genee en René van der Gijp en vertelt in Rondo van Ziggo Sport dat ze ‘zich niet gerealiseerd hebben dat het erger was dan men dacht’.

“Als ik heel eerlijk ben, heb ik me niet gestoord aan die opmerking van Derksen. Ik heb me gestoord aan het feit dat ontkend werd dat het er was. Dat hij in een land leefde waarin hij racisme niet kon zien”, zo begint de bij Rondo eveneens aanwezige Henk ten Cate als het onderwerp ter sprake komt. Presentator Jack van Gelder benadrukt dat Derksen in Veronica Inside duidelijk heeft aangegeven dat hij tegen racisme is. “Het ging om het onderwerp”, zo haakt Gullit in. “Het onderwerp was dat iemand gekleed als Zwarte Piet op een demonstratie van Black Lives Matters stond. Eigenlijk ging het erom dat die man daar niet had moeten zijn, maar dat werd weggenomen door een grap te maken over Akwasi. Dan heb je het niet goed gedaan, je had het over die man moeten hebben.”

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

“Het is echt ernstig, geloof me. Ik durf hier uit mijn hart te spreken: ik heb nooit de ballen gehad om er iets over te zeggen. Waarom niet? Omdat ik me alleen voelde. Ik speelde met heel weinig donkere spelers”, gaat Ten Cate verder over racisme in Nederland. Gullit vertelt dat hij zaterdag en zondag Genee en Van der Gijp aan de telefoon heeft gehad. “Daar is een conclusie uitgekomen: dat ze zich niet hebben gerealiseerd dat het erger was dan ze dachten. Die conclusie is er en dat hebben ze begrepen. Maar de tweede conclusie, wat ik ook gezegd heb, is dat ze teveel in zichzelf zijn gaan geloven.”

“Ze hebben constant gezegd dat je mag zeggen wat je wil en er komt dan er een keer een moment dat je moet zeggen: ‘Hm, misschien hadden we dat niet moeten zeggen’. Ik zeg niet dat ze racisten zijn, ze hebben een goed programma en dat moet zo blijven”, benadrukt Gullit. Ten Cate voegt toe dat hij zich wel kan voorstellen dat de impact op het moment van de opmerking van Derksen niet gerealiseerd werd. “Alles gebeurt onder het mom van een grap en dan kan ik me voorstellen dat je een slip of the tongue maakt, dat je je niet realiseert wat je zegt op het moment dat je de opmerking maakt. We maken allemaal fouten.”

Gullit heeft zijn twijfels bij de boycot van de Oranje-internationals. “Want je moet de dialoog blijven aangaan, altijd. Je moet proberen het probleem samen op te lossen en als je het boycot, gaat dat niet helpen. Het is makkelijk om te zeggen dat je naar die shows moet. Als je het wil oplossen, ga je het binnenskamers met elkaar bepraten”, stelt de oud-international. Ten Cate is het niet met zijn tafelgenoot eens. “Die jongens hebben een statement gemaakt en het is geen kantinepraat. Dat is al heel lang zo. Dit zijn opiniemakers, dat weten ze verdomd goed.”