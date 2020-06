Oranje-internationals beschuldigd van ‘goedkoop deug-gedrag’ na boycot

Er is de afgelopen dagen het nodige te doen om de uitlatingen van Johan Derksen in Veronica Inside. De Oranje-internationals maakten vrijdag bekend dat ze naar aanleiding van de veelbesproken uitspraken van de analist over rapper Akwasi het televisieprogramma voorlopig boycotten. Trendwatcher en schrijver Adjiedj Bakas zegt in gesprek met De Telegraaf weinig te begrijpen van het besluit van de spelers van het Nederlands elftal.

Derksen ligt onder vuur nadat hij Akwasi bekritiseerde om zijn uitspraken bij een anti-racisme demonstratie in Amsterdam en hem bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. De Oranje-internationals spreken zich op Instagram massaal uit tegen de analist en hebben besloten om geen medewerking meer te verlenen aan interviews met Veronica Inside. “Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma”, zo luidde het statement, dat werd gedeeld door onder meer Virgil van Dijk, Ryan Babel, Matthijs de Ligt, Jasper Cillessen, Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst, Marten de Roon, Stefan de Vrij, Patrick van Aanholt en Daley Blind.

“En dan wel in het racistische Qatar gaan voetballen. In een stadion dat door moderne slaven is gebouwd, waarbij honderden bouwvakkers zijn omgekomen. Waarom leggen die zo deugende voetballers hun miljoenen niet bij elkaar om deze slaven vrij te kopen en de weduwen te compenseren! Dát is een echt statement tegen racisme. Ageren tegen onschuldige grappen is goedkoop deug-gedrag”, geeft Bakas te kennen. Hij vindt de humor van Veronica Inside onschuldig en noemt het ‘gewoon om te dollen en te lachen’.

“Johan Derksen is een schat, vrijwel alle homo’s zijn dol op hem, het is dat hij te lelijk is, anders was hij onze mascotte geworden. Hij maakt grappen die wat goeds teweeg brengen. Nadat Derksen zei dat homo’s maar eens terug moesten slaan, desnoods met hun handtasjes, zijn veel van mijn homovrienden op een vechtsport gegaan om zich te kunnen verweren tegen potenrammers”, stelt de trendwatcher en schrijver. Giselinde Kuipers, als hoogleraar sociologie verbonden aan de KU Leuven, signaleert dat er doorgaans door Derksen aan tafel bij Veroncia Inside eerst een grap wordt gemaakt, om later serieus in te gaan op het gespreksonderwerp.

“Dan krijgt die eerdere grap een lading. Nu, met de zwarte piet-grap over Akwasi, ging het andersom”, signaleert Kuipers. “Aan de VI-tafel praatten de mannen eerst lang over racisme, waar ze serieus tegen zijn. Maar ze wuifden het probleem weg. Racisme is natuurlijk verschrikkelijk erg, maar bestaat hier niet, was de toon. Daarmee maakten ze het klein, wat kwaad bloed zette bij demonstranten en adverteerders. Vervolgens maakte Derksen in die bubbel van oude witte mannen – zoals Wilfred Genee het noemt – die het roerend met elkaar eens zijn en samen gezellig zitten te lachen, dat makkelijke inkoppertje over Akwasi.”

Kuipers merkt dat de opmerking vervolgens werd afgedaan als een ‘onschuldig grapje’ en dat er niet begrepen wordt waarom mensen er boos over zijn. "Zij zijn de norm, spreken altijd van ’wij’ en ’hier’, ze lijken zich niet te willen verplaatsen in een ander, en kunnen zich niet voorstellen dat hun grapjes pijnlijk zijn. In kritiek herkennen ze zich niet”, ziet de hoogleraar sociologie. Ze noemt het vanuit haar vakgebied interessant dat voetbalfans en spelers nu tegenover elkaar staan. “Onder de fans zijn ook veel van die zogenaamde oude, witte mannen, de spelers zijn jong en hebben steeds vaker een migratieachtergrond. Ze hebben lang meegelachen of het maar genegeerd, maar de jongere generatie heeft daar geen zin meer in, net als die jonge vrouwen die protesteren.”

Derksen stelde in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij het ‘niet eens zo’n slechte grap’ vond. “Als je je oren laten hangen naar anderen wordt je de mond gesnoerd. Niemand hoeft mijn grappen leuk te vinden, maar ik laat me niet monddood maken”, zei de analist. Door de ophef die ontstond trokken voorlopig drie adverteerders van Veronica Inside zich terug. Ook concertorganisator Mojo Concerts, dat samenwerkt met Derksen voor de organisatie van het jaarlijkse bluesfestival in Grolloo, overweegt om stappen te ondernemen.