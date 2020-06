Messi en De Jong maken indruk bij competitiehervatting van Barcelona

Barcelona heeft een prima competitiehervatting achter de rug in Spanje. De ploeg van trainer Quique Setién won zaterdagavond met ruime cijfers op bezoek bij laagvlieger Real Mallorca: 0-4. Frenkie de Jong begon in de basis bij de Catalanen en speelde uiteindelijk 84 minuten. De Nederlandse middenvelder speelde een sterke wedstrijd en had in de eerste helft een aandeel in de 0-1 van Arturo Vidal en de 0-2 van Martin Braithwaite. Jordi Alba en Lionel Messi scoorden in de slotfase ook nog voor Barcelona. Luis Suárez maakte na een maandenlange afwezigheid vanwege een knieblessure zijn rentree. Barça heeft zijn koppositie in LaLiga verstevigd en heeft nu vijf punten meer dan achtervolger Real Madrid, dat zondagavond nog wel op eigen veld tegen Eibar aantreedt.

Barcelona begon met enkele verrassingen aan de eerste wedstrijd sinds de coronacrisis. Setién schonk de 21-jarige Ronald Araújo centraal achterin zijn basisdebuut, terwijl op het middenveld Vidal en voorin Braithwaite het vertrouwen kregen. De basisplaats voor Vidal bleek een gouden greep, want de Chileense middenvelder bracht Barcelona al na 65 seconden voetballen aan de leiding. Vidal zette rond de strafschopstip succesvol het hoofd tegen een afgemeten voorzet van Alba en tekende zo voor de 0-1. Overigens was ook Frenkie de Jong belangrijk bij het doelpunt: hij heroverde het balbezit rond de zestien van Mallorca met een uitstekende tackle, voordat hij Alba op links vond.

Barcelona had in de openingsfase geen kind aan Real Mallorca. Vidal, Braithwaite en Messi hadden de score in het eerste kwartier verder kunnen opvoeren, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Halverwege de eerste helft was de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk: Takefusa Kubo schoot vanbuiten de zestien op de vuisten van Marc-André ter Stegen. De negentienjarige Japanner maakte een zeer bedrijvige indruk en was rond het halfuur opnieuw dreigend. Ditmaal dwong hij Ter Stegen uit een lage vrije trap tot het weggeven van een rebound. Barcelona was niet meer zo dwingend als in de eerste twintig minuten, maar wist zijn voorsprong op slag van rust toch te verdubbelen. De Jong en Messi verlengden de bal in het strafschopgebied al koppend tot aan Braithwaite, waarna de Deense spits met een verwoestende uithaal zijn eerste doelpunt in dienst van Barcelona maakte: 0-2.

De eerste grote kans van de tweede helft was voor Real Mallorca. Ante Budimir kon na voorbereidend werk van Kubo en Dani Rodríguez vrij uithalen vanaf een meter of achttien, maar het schot van de Kroatische aanvaller scheerde uiteindelijk rakelings naast. In de 56ste minuut maakte Suárez als vervanger van de tegenvallende Antoine Griezmann zijn rentree bij Barcelona. Kort erna kreeg Braithwaite de eerste mogelijkheid na rust voor de bezoekers, maar zijn inzet van dichtbij werd met de voeten gekeerd door doelman Manolo Reina. Ook Araújo werd gevaarlijk, maar de Uruguayaanse verdediger trof na een voorzet van Messi de buitenkant van de paal.

In het laatste kwart van de wedstrijd vloeiden de krachten langzaam weg bij beide teams. Barcelona nam ogenschijnlijk gas terug, maar wist elf minuten voor tijd toch weer te scoren. Alba werd in de diepte gevonden door Messi, waarna de linkervleugelverdediger Reina verschalkte met een schot in de korte hoek: 0-3. Messi bepaalde in de blessuretijd de eindstand met een van richting veranderd schot. Setién maakte in de tweede helft overigens dankbaar gebruik van zijn wisselmogelijkheden. De oefenmeester had twintig minuten voor tijd Sergi Roberto en Sergio Busquets al gewisseld en in de absolute slotfase kreeg ook De Jong nog even rust. Barcelona speelt aankomende dinsdag alweer zijn volgende wedstrijd, in eigen huis tegen CD Leganés.