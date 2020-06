Ajax kan transferoptie voorlopig doorstrepen: ‘Geen gesprekken geweest’

Donny van de Beek lijkt Ajax deze zomer te verlaten en Davy Klaassen is reeds door Voetbal International naar voren geschoven als 'interessante optie' voor directeur voetbalzaken Marc Overmars. De speler in kwestie is echter niet bezig met een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Klaassen vecht momenteel tegen degradatie met Werder Bremen, dat de zeer teleurstellende zeventiende plaats bezet in de Bundesliga.

"Er zijn geen gesprekken met Ajax geweest", benadrukt Klaassen in gesprek met de Weser Kurier. "Er zijn iedere zomer weer geruchten en dat zal waarschijnlijk altijd wel zo zijn." De huidige situatie in Bremen krijgt echter voorrang bij de middenvelder. "Ik heb momenteel belangrijkere dingen aan mijn hoofd dan dat (een eventuele transfer naar Ajax, red.). Meer heb ik er op dit moment niet over te zeggen." Klaassen ligt bij de laagvlieger uit de Bundesliga nog twee seizoenen vast, waardoor Ajax sowieso een transferbedrag op tafel moet leggen. Drie jaar geleden werd hij nog voor 27 miljoen euro verkocht aan het Everton van toenmalig manager Ronald Koeman.

Het is niet de eerste keer dat Klaassen in verband gebracht met een vertrek uit Bremen. Vorig jaar zomer was er belangstelling vanuit de Serie A, al kwam een definitieve deal nooit van de grond, mede omdat er in Bremen nog voldoende vertrouwen was in zijn kwaliteiten. "Omdat ik toen het gevoel had dat ik de club niet kon verlaten. Ik heb echter geen idee wat er nu gaat gebeuren. maar voor nu is het ook niet het juiste moment om erover na te denken. Ik heb voldoende aan mijn hoofd op dit moment", verwijst Klaassen nog maar eens naar de netelige situatie van zijn werkgever.

Zaakwaarnemer Sören Lerby liet zich dinsdag tegenover Deichstube al uit over de vermeende interesse van Ajax in Klaassen. "Davy is nu volledig gefocust op de degradatiestrijd. Iedereen die hem kent weet dat lijfsbehoud voor hem het allerbelangrijkste is." Klaassen weegt na dit seizoen zorgvuldig zijn opties af, zo klinkt het. ""Davy concentreert zich nu op de wedstrijden, daarna kijken we verder. Natuurlijk ben ik op de hoogte van de geruchten. Bij een speler als Davy zijn er altijd geruchten, dat is normaal."