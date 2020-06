Kraay jr. raadt terugkeer bij Ajax af: ‘Tenzij je er op achteruit durft te gaan’

Er bestaat de nodige belangstelling voor Donny van de Beek en de kans lijkt aanwezig dat de 23-jarige middenvelder Ajax komende zomer gaat verlaten. De naam van Davy Klaassen werd al eerder gelinkt aan een eventuele terugkeer naar Amsterdam, maar Hans Kraay junior vindt dat Ajax daar niet aan moet beginnen. De analist noemt Klaassen ‘twintig tot dertig procent’ minder dan Van de Beek.

“Als je er niet op achteruit wil gaan met Donny van de Beek, moet je het niet doen. Als je er een procentje of 20 à 25 op achteruit durft te gaan, moet je het doen. Davy Klaassen heeft alles gespeeld, dit weekend toevallig vijf minuten niet omdat hij gewisseld werd in de 85e minuut toen ze achter stonden. Als jij zoveel wedstrijden speelt en je maakt vier goals... Dat vind ik niet veel, hoor”, zegt Kraay jr. in het programma Voetbalpraat van FOX Sports. De 27-jarige Klaassen was dit seizoen in 33 officiële wedstrijden goed voor 6 doelpunten en 6 assists.

“Ik ben het met je eens dat hij niet goed speelt bij Werder. Maar Klaassen is niet een speler die een elftal beter kan maken. Maar in een goed team is hij wel een hele nuttige en zeer belangrijke kracht”, reageert commentator Leo Driessen, die stelt dat Klaassen ‘te belangrijk’ gemaakt is bij Werder Bremen. Met een achterstand van zes punten op de veilige vijftiende plaats moet de werkgever van Klaassen concreet vrezen voor degradatie. De eveneens aanwezige Pascal Kamperman stelt dan ook dat Klaassen ‘weg moet’ bij Werder Bremen, waar hij sinds de zomer van 2018 onder contract staat.

“Ik ben er van overtuigd dat Donny van de Beek twintig tot dertig procent beter is dan Davy Klaassen en meer doelpunten en assists verzorgt. Maar hij loopt niet in de weg bij Ajax”, benadrukt Kraay jr. over Klaassen. Driessen is het daar gedeeltelijk mee eens. “Dat, en hij heeft een partij ervaring meegenomen waar hij wat goeds mee kan doen. Ik zou de gok wel wagen. Ik zou het ook geen gok vinden. Klaassen is beter op zijn plek in een team bij Ajax dan nu bij Werder Bremen.”