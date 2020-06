Modric: ‘Ik zag dat Ronaldo ontdaan was, hij barstte bijna in huilen uit’

Luka Modric speelde bij Real Madrid jarenlang samen met Cristiano Ronaldo en de twee maakten samen veel mooie momenten mee. Modric herinnert zich echter ook een minder positieve ervaring toen de huidige aanvaller van Juventus het aan de stok kreeg met landgenoot José Mourinho, destijds de trainer van de Koninklijke. De twee Portugezen moesten uiteindelijk door collega’s uit elkaar gehouden worden.

“Mourinho’s reactie op dat moment verbaasde mij”, blikt Modric terug in zijn binnenkort te verschijnen autobiografie. “We stonden 2-0 voor in de Copa del Rey en Ronaldo liep bij een ingooi niet mee met zijn man. Mourinho was woedend op Cristiano. De twee ruzieden lang door op het veld. Toen we in de rust de kleedkamer opzochten zag ik dat Ronaldo ontdaan was, hij barstte bijna in huilen uit.”

“Hij zei: ‘Ik doe mijn uiterste best en hij heeft nog steeds kritiek op mij.’ Mourinho kwam vervolgens de kleedkamer binnen en hij begon de Portugees weer te bekritiseren en op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. De gemoederen liepen zo hoog op dat alleen een tussenkomst van de spelers een echt handgemeen voorkwam”, sluit Modric af.

In zijn te verschijnen boek, waarvan de Corriere dello Sport vast een voorpublicatie heeft geplaatst, vertelt Modric eveneens over de fameuze omhaal van Ronaldo in de Champions League tegen Juventus. De supporters van la Vecchia Signora gaven de aanvaller destijds een staande ovatie: “Iedereen stond op om te applaudisseren. Een scene die werd ingegeven door het feit dat de Italiaanse fans wisten dat Cristiano drie maanden later bij Juventus zou tekenen”, schrijft de Kroaat daarover.