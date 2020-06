‘Ajax legt lat hoog voor clubs en stelt vraagprijs vast op 35 miljoen euro’

Nicolás Tagliafico is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging, maar Ajax wil de linksback niet zomaar laten gaan. Volgens het Argentijnse medium Olé moeten geïnteresseerde clubs minstens 35 miljoen euro neerleggen voor de 27-jarige vleugelverdediger. Tagliafico is recentelijk al gelinkt aan zowel Barcelona als Chelsea, al zijn concrete aanbiedingen nog niet binnengekomen in Amsterdam.

Chelsea-manager Frank Lampard ziet naar verluidt Ben Chilwell als eerste optie voor de linksbackpositie. Mocht een deal met Leicester City echter mislukken, dan komt Tagliafico in beeld. Barcelona lijkt eerst spelers van de hand te moeten doen, voordat er kan worden gesproken over de komst van de Ajax-verdediger naar het Camp Nou. Paris Saint-Germain, eveneens gelinkt aan Tagliafico, lijkt een voorkeur te hebben voor Alex Telles, die momenteel onder contract staat bij FC Porto.

Het Argentijnse Independiente, waar Tagliafico tussen 2015 en 2018 speelde, hoopt vurig op een zomerse transfer van de linksback. De club heeft een doorverkooppercentage van vijftien procent bedongen in de deal met Ajax van ruim twee jaar geleden. Bij een transfersom van 35 miljoen euro komt ruim vier miljoen euro op de rekening terecht van Independiente. Dat is exact het bedrag dat Ajax begin 2018 neerlegde voor Tagliafico.

AS wist eerder deze week nog te melden dat Ajax de vraagprijs voor Tagliafico had vastgesteld op 25 miljoen euro. Diens zaakwaarnemer Ricardo Schlieper blijft ondanks de coronacrisis hopen op een aantrekkelijke transfer voor de Ajacied. "We weten dat de coronacrisis verschillende clubs heeft geraakt, maar ik denk dat er nog steeds de nodige transfers gaan plaatsvinden. We hebben verschillende gesprekken gevoerd met grote clubs", zo zei de zakelijk adviseur tegen Joga Bonito. Tagliafico, wiens contract bij Ajax doorloopt tot 2022, is ook al in verband gebracht met Atlético Madrid en Arsenal.