Ajax bereikt akkoord en levert enorme bijdrage aan solidariteitsfonds

Ajax, PSV, Feyenoord en AZ hebben overeenstemming bereikt over het bedrag dat de clubs als top vier van Nederland overmaken aan een op te zetten solidariteitsfonds, zo meldt Chris Woerts maandagavond in Veronica Inside. Ajax levert met drie miljoen euro veruit de grootste bijdrage van de vier clubs aan het fonds.

Naast de drie miljoen euro van Ajax storten PSV, Feyenoord en AZ per club 500.000 euro in het fonds. Dat bedrag wordt verder aangevuld door de UEFA (4,2 miljoen euro), de KNVB (5 miljoen euro), de ING (5 miljoen euro) en door bijdragen van spelers van het Nederlands elftal (1 miljoen euro). Het solidariteitsfonds is bedoeld voor clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.

Buiten de drie miljoen euro voor het fonds heeft Ajax volgens Woerts ook 250.000 euro overgemaakt naar de Keuken Kampioen Divisie voor de deelname van Jong Ajax, en nog eens 2,4 miljoen euro bijgedragen aan de zogeheten veranderagenda, een initiatief met als doel verdere ontwikkeling en verbetering van het Nederlands betaald voetbal.

Ajax krijgt voor deelname aan de Champions League veertien miljoen euro aan startgeld, indien de groepsfase bereikt wordt. Daarvan geven de hoofdstedelingen 25 procent terug, legt Woerts uit. "Ajax is zo gul omdat ze ook zien dat zij de grootste club zijn, het meeste geld op de bank hebben staan, en een gebaar moeten maken naar de BVO's", zegt de sportmarketeer. "Eigenlijk is Ajax daarmee een van de grootste sponsors van de Eredivisie."