‘Guardiola sorteert voor op vertrek Agüero en kijkt rond bij Ajax’

Josep Guardiola aast op extra opties in aanvallend opzicht en volgens The Guardian denkt de manager van Manchester City daarbij aan Sontje Hansen. De Engelse krant schat de waarde van de pas zeventienjarige aanvaller van Ajax op zeven miljoen euro. De huidige verbintenis van Hansen, die enkele maanden geleden zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de Amsterdamse club, loopt volgend jaar zomer af. Guardiola is met name gecharmeerd van de veelzijdigheid van Hansen als aanvaller, zo weet bovengenoemde krant te melden.

Volgens The Guardian houdt Guardiola er rekening mee dat Sergio Agüero na afloop van zijn tot medio 2021 lopende contract vertrekt bij Manchester City. De Spaanse manager wil daarom deze zomer al een geschikte vervanger naar het Etihad Stadium halen. Gabriel Jesus wordt intern bij the Citizens gezien als de meest logische optie, maar Guardiola wil desondanks de transfermarkt op, zo klinkt het. De oefenmeester in Engelse dienst weet dat de kans reëel is dat de momenteel van een zware kruisbandblessure herstellende Leroy Sané na dit seizoen vertrekt, met Bayern München als mogelijke nieuwe werkgever.

Hansen staat al enige tijd op het lijstje van Manchester City, dat de jonge aanvaller eerder dit seizoen scoutte tijdens wedstrijden van Ajax Onder-19 in de UEFA Youth League. Daarnaast viel de Ajacied op tijdens het jeugd-WK in Brazilië van eind vorig jaar. Hansen werd met zes doelpunten topscorer van het toernooi en ontving daardoor de Gouden Schoen. Vanwege deze prestatie kreeg Hansen via een privébericht op de sociale media complimenten van Barcelona-aanvaller Antoine Griezmann. Ook het veroveren van de Europese titel met Oranje Onder-17 vorig jaar mei viel op bij de scouts van Manchester City, zo meldt The Guardian. In de met 4-2 gewonnen finale tegen Italië tekende Hansen voor de openingstreffer. De UEFA nam hem later op in het Elftal van het Toernooi.

Manchester City ondervindt naar verluidt concurrentie van Juventus, Internazionale, AC Milan en RB Leipzig voor Hansen, die in december vorig jaar debuteerde in het betaald voetbal in een wedstrijd van Jong Ajax. Vijf dagen later debuteerde hij in Ajax 1 in de bekerwedstrijd tegen SC Telstar (3-4). Nog diezelfde maand maakte Hansen als invaller zijn Eredivisie-debuut in de thuiswedstrijd van Ajax tegen ADO Den Haag (6-1).