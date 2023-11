Perez gelooft ogen niet: ‘Dan word je knettergek, ik had hem gelijk gewisseld!'

Zondag, 5 november 2023

Kenneth Perez is verbaasd over de mentaliteit van Sontje Hansen. De aanvaller van NEC weigerde zondag in de slotminuten tegen FC Volendam (3-3) mee terug te verdedigen na slordig balverlies, waarna ploeggenoot Rober González vlak voor eigen zestien een overtreding moest begaan. Uit de daaropvolgende vrije trap zorgde Calvin Twigt op fraaie wijze voor de 2-3.

“Oh, man! Ik had hem als trainer gelijk weer gewisseld. Volgens mij stond hij er pas net in”, zegt Perez over Hansen, die in de 83ste minuut als invaller binnen de lijnen kwam bij Dit was het Weekend op ESPN. “Het is de 94ste minuut, het staat 2-2 en alle spelers van NEC lopen naar voren met een man minder”, geeft de analyticus aan, terwijl er beelden van de slotfase in het Goffertstadion te zien zijn. Door een vroege rode kaart voor Elayis Tavsan speelde NEC lang in ondertal.

Hansen zag zijn pass in de slotminuten onderschept worden door Verdonk.

Hansen probeerde in slotminuten ploeggenoot González te bereiken, maar leverde simpel in bij Josh Flint, die kon opstomen richting het doel van NEC. González ging in de achtervolging en maakte vlak voor zijn eigen zestien een overtreding op de verdediger van Volendam. Waar de Spanjaard na het balverlies van de Nijmegenaren in volle vaart achter zijn directe tegenstander aanging, sjokte Hansen terug, zo zag Perez.

“Dat Hansen balverlies lijdt, dat kan gebeuren, maar let even hierop: hij stopt gewoon!", vervolgt de verbaasde Deen. "Daardoor moet González helemaal terug en die overtreding maken. Op welk moment zien we Hansen terugverdedigen?"

Hansen sjokte na zijn eigen balverlies mee terug en dacht na de overtreding van ploeggenoot González alweer aan aanvallen.

"Hij is na die overtreding van González alweer terug aan het rennen richting het doel van Volendam. Dan speel je niet voor het team, maar dan speel je voor jezelf. Als je zo’n foute pass geeft - en hij is snel zat - dan moet je als de brandweer je eigen balverlies proberen te herstellen.”

De overtreding van González bleek uiteindelijk enorm duur, want de daaropvolgende vrije trap schoot Twigt namens Volendam fraai raak. Dan denk je: Jezus, we verliezen nog met 2-3.. Uiteindelijk wordt het na een krankzinnig slot nog 3-3 en kom je ermee weg. Als trainer zou ik echt knettergek worden", aldus Perez.

“Zulke spelers snappen dan niet dat ze op de bank terechtkomen en de trainer niet ziet welke kwaliteiten zij hebben”, haakt Marciano Vink in. “Maar het terugverdedigen hoort gewoon in je standaardpakket te zitten.”