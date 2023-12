Eredivisie-trio speelde tegen te zware keeper: ‘Je moet aan de zijkant schieten’

De ontmoetingen tussen Jong Oranje en Jong Gibraltar (in oktober en november van dit jaar) zijn de spelers van het Nederlandse beloftenelftal bijgebleven, zo blijkt uit de nieuwste aflevering van Ziggo Sport-programma Kick ’t Met. Jong Oranje wist beide duels te winnen (0-5 en 1-0), maar Million Manhoef (Vitesse), Sontje Hansen (NEC Nijmegen) en Ryan Flamingo (FC Utrecht) zullen Jong Gibraltar-doelman Bradley Avellano niet snel vergeten.

De 21-jarige Avellano is vijfvoudig international van het beloftenelftal van Gibraltar. Twee daarvan keepte hij tegen Jong Oranje, in de kwalificatiepoule voor het jeugd-EK. In clubverband is Avellano eerste doelman bij Lynx FC, de nummer acht op het hoogste niveau van Gibraltar.

Avellano in actie tegen Jong Oranje.

Het forse postuur van Avellano viel op tijdens het tweeluik met Jong Oranje. ESPN-analist Marciano Vink liet tijdens het laatste duel in Almere al weten geschrokken te zijn van zijn fysieke gesteldheid. Avellano ging tot tweemaal toe met kramp naar de grond, iets dat Vink nog nooit bij een doelman had gezien. “Laten we het erop houden dat hij er niet fit uitziet”, luidde de conclusie van de analist.

Het postuur van Avellano komt ook aan tafel bij Kick ’t Met ter sprake. “De keeper zag eruit alsof ze hem rechtstreeks uit het café hadden gehaald”, merkt presentator Armin Shah op, waarna de jeugdinternationals moeten lachen. “Maar hij was wel hard (goed, red.) hoor!”, aldus Manhoef. “Maar hij kreeg wel kramp.”

Hansen is het niet met Manhoef eens. “Vond je hem echt hard? Die shotta’s (schoten, red.) waren gewoon nep (slecht, red.). Hij is een beetje dik toch? Dan moet je aan de zijkant schieten!” De analyse van Hansen zorgde voor de nodige hilariteit aan tafel.

Avellano moest in Gibraltar nog vijf keer vissen, maar werd in het Yanmar Stadion enkel gepasseerd door Standard Luik-spits Noah Ohio. Daardoor heeft Jong Oranje na zes wedstrijden nog altijd geen punten gemorst in Groep C van de EK-kwalificatie, waarin Moldavië de volgende tegenstander is.

Reiziger

De nieuwe werkwijze van trainer Michael Reiziger bevalt de jeugdinternationals wel. “Voor hem was het natuurlijk ook nieuw, maar ik denk dat hij het goed doet. Hij kende veel jongens al en is duidelijk in wat hij wil. Zijn tactische plan werd door iedereen direct begrepen, al denk ik niet dat we een hele grote test hebben gehad”, aldus Manhoef.

