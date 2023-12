Ocampos duwde Ajax-talent naar uitgang: ‘Niemand snapte waarom hij gehaald werd’

Sontje Hansen is bij Kick 't Met van Ziggo Sport ingegaan op zijn vertrek bij Ajax. De huidig aanvaller van NEC doet een boekje open over hoe Alfred Schreuder op de laatste dag van de transferperiode voor een (tijdelijke) overgang van hem ging liggen, vanwege het vertrek van Antony. Toen werd echter op het allerlaatste moment tóch nog Lucas Ocampos binnengehaald, tot groot ongenoegen van de jongeling.

"Ik had al met een aantal clubs uit Nederland gesproken", memoriseert Hansen bij het praatprogramma van Ziggo. "Maar toen kwam Alfred Schreuder naar me toe om te zeggen dat ik niet weg mocht."

"Op de laatste dag van de transfermarkt...", baalt hij. Het had alles te maken met de transfer van Antony. Op 29 augustus maakten de clubs de transfer van de Braziliaan wereldkundig.

Hansen rekende zich vervolgens rijk. Hij wilde vechten voor het vrijgekomen plekje na de overgang van de peperdure Antony. "Ik dacht: dit is dan echt het moment dat het moet gaan gebeuren."

"Schreuder appte mijn zaakwaarnemer om te zeggen dat ik niet meer weg mocht. Ik dacht: dan ga ik gewoon lekker bij Ajax 1 spelen, of trainen”, vertelt de vleugelspits. Twee dagen later zag Hansen zijn perspectief op speeltijd weer als een kaartenhuis in elkaar storten.

Ajax wist namelijk in de allerlaatste minuten van de zomerwindow tóch nog Ocampos vast te leggen. Lang leek de deal te klappen, omdat Sevilla hoopte Ocampos voor 20 miljoen euro te verkopen.

De Raad van Commissarissen van Ajax ging met dat bedrag echter niet akkoord, waardoor een deal op niks uit dreigde te lopen. In de slotminuten van de window werd dan toch een huurdeal (ter waarde van vier miljoen euro) bereikt. Die was overigens weinig succesvol: Ocampos keerde in januari weer terug naar Sevilla.

"Ocampos werd gehaald, en toen moest ik bij Jong Ajax blijven. Toen Ocampos kwam… Ik weet echt niet waarom iemand binnen Ajax dacht van: hé, hij gaat goed spelen. Niemand begreep toen waarom hij was gehaald", sneert Hansen.

