Vertrokken talent: ‘Ik hoor vaak dat ik in dit Ajax sowieso zou spelen'

Na een goed begin van het seizoen lijkt bij Sontje Hansen de klad erin te zitten. De buitenspeler van NEC was halverwege december voor het laatst trefzeker en dat vreet aan hem. Hansen merkt dat het soms lastig is om Ajax op je cv te hebben staan. "Dat brengt verwachtingen met zich mee."

"Ik zit in een periode dat het niet zo lekker draait", erkent Hansen in gesprek met de Gelderlander. "De afgelopen week was ook zwaar met drie wedstrijden in zes dagen (NEC zit nog in het bekertoernooi, red.). Ik kan me niet heugen wanneer ik dat voor de laatste keer heb gedaan, dus dat is nog even wennen."

Hansen denkt vaak na over dingen die hij anders en beter kan doen. "Ik wil meer lef tonen en doelgerichter worden. Dat was ik in de jeugd van Ajax een stuk meer. Daar speelde ik als spits en verbrak ik in de C1 het record met 42 goals in één seizoen."

Om beter te worden kijkt hij vaak filmpjes van Neymar en Ousmane Dembélé. "Soms vergeet ik dat ik bij Jong Ajax heb gespeeld en niet in Ajax 1. En dan ben ik de laatste drie jaar bij Ajax ook nog eens niet zoveel in actie gekomen."

"Ik leg de lat hoog voor mezelf en dat is misschien niet altijd even realistisch. Het niveau bij NEC is stukken hoger dan bij Jong Ajax. Maar ja, alleen al de naam Ajax brengt verwachtingen met zich mee en daar moet ik mee dealen."

Hansen, die zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax speelt, hoopt dat zijn ex-werkgever zich snel herpakt. "Maar zondag nog even niet", haast hij zich te zeggen. "Wij kijken nog altijd met een schuin oog naar die vijfde plaats."

"Ik krijg vaak te horen dat ik in dit Ajax sowieso zou spelen. Dat zou kunnen, maar ik zit nu bij NEC. Ik heb er geen spijt van dat ik mijn contract bij Ajax niet heb verlengd. Het is achteraf makkelijk praten. Ik was een beetje emotioneel bij mijn afscheid, maar ik heb het onwijs naar mijn zin bij NEC."

