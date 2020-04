Johan Derksen lanceert aanval op Memphis Depay: ‘Dat geagiteerde toontje ...’

Johan Derksen heeft zich vrijdagavond bij Veronica Inside in het rijtje criticasters jegens Memphis Depay gevoegd. De analist van het praatprogramma noemt de Instagram-foto's van de Oranje-international, die poseert met een lijgerwelp, 'walgelijk' en 'dierenmishandeling'. En ook de manier waarop Depay vervolgens met de kritiek op zijn posts omging, bevalt Derksen allerminst.

Depay kreeg deze week al stevige kritiek van onder meer dierenrechtenorganisaties World Animal Protection Nederland en PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) en Derksen sluit zich bij hen aan. "Ik vind het ongehoord, ik vind het onfatsoenlijk en ik vind het dierenmishandeling", aldus de analist van VI. "Als je een dierenvriend bent, dan begin je niet aan zo'n walgelijk avontuur. Die dingen worden zo groot als een koe, hè? De tanden worden getrokken, de nagels worden getrokken, want anders vreet-ie je op."

Bij Veronica Inside werd vervolgens de reactie van Depay getoond nadat de stortvloed van kritiek over de aanvaller van Olympique Lyon heen was gekomen. "Voor de mensen die de feiten niet kennen, hou gewoon je mond", zo was de spits zich in een korte livestream op Instagram van geen kwaad bewust. "Lijgers zijn niet eens wilde dieren. Ze worden niet in het wild geboren, maar door mensen gemaakt. Ik denk dat ze niet eens zouden overleven in het wild."

De woorden van Depay schieten bij Derksen in het verkeerde keelgat. "Ook dat geagiteerde toontje als iemand er wat van zegt", aldus de oud-voetballer. "Deze jongen spoort natuurlijk niet helemaal; die verdient heel veel geld, vindt zichzelf een héle grote ster, en vindt dat niemand op de héle wereld ook maar iets van kritiek mag hebben op hem, want dan is hij in zijn eer aangetast."

Depay gaf in zijn livestream op Instagram ook een inkijkje in een racistische DM die hij op het platform kreeg, waarin hij indirect werd uitgemaakt voor 'bananenplukker'. "Je ziet dat Nederland nog steeds een land is van racisme om de kleinste dingen. Ik ben een bananenplukker omdat zij dacht dat ik met een leeuw op de foto ben gegaan", zei Depay daarover. "Dat praat niemand goed", reageert Derksen. "Maar als je de sociale media kent, dan weet je dat alle gekken dat soort dingen zeggen. Om dan op tv (internet, red.) daar weer op te reageren, dat vind ik dan ook weer goedkoop."