Nieuwe aanval op Memphis Depay: ‘Voorbeeld van een onzekere man’

Memphis Depay heeft vrijdag opnieuw kritiek gekregen vanwege foto’s die hij eerder deze week op sociale media plaatste. De Oranje-international is op Instagram te zien met een lijger, wat hem een stortvloed aan kritiek opleverde. Dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) gaat in een statement vol in de aanval op de aanvoerder van Olympique Lyon.

De foto’s van Depay met een lijger, een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger, riepen al weerstand op van dierenwelzijnorganisatie World Animal Protection. PETA doet er vrijdag in een verklaring een schepje bovenop: “Een voorbeeld van onzekere mannen die zich groter willen voelen door andere wezens te ’domineren’ en vervolgens te poseren met hun veroveringen”, zo wordt campagne-adviseur Mimi Bekhechi geciteerd door De Telegraaf.

Depay liet eerder deze week al van zich horen na de stevige kritiek. Hij verdedigde zichzelf met de stelling dat lijgers niet in het wild leven en hij het dier niet thuis houdt. “Voor de mensen die de feiten niet kennen, hou gewoon je mond. Lijgers zijn door mensen gecreëerd, ze worden niet in het wild geboren. Ik ben een dierenliefhebber”, zei de aanvaller op Instagram. “Wilde dieren horen in het wild thuis”, zo reageert PETA.

“Grote katten die voor fotosessies worden gebruikt, worden kort na de geboorte bij hun moeder weggerukt, hun klauwen en tanden worden verwijderd en ze worden vaak gedrogeerd zodat ze kunnen worden gehanteerd. PETA Frankrijk laat Memphis dit allemaal weten en verzoekt hem om deze wrede activiteiten een rode kaart te geven.”