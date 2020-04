Instagram-foto levert Depay 725.000 likes én hoop afschuw op: ‘So not done!’

Een post op Instagram van Memphis Depay is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Op de betreffende foto is te zien hoe de aanvaller van Olympique Lyon een leeuwenwelpje vasthoudt. Onder meer topschaatser Kjeld Nuis en zanger annex presentator Gordon spreken hun afschuw uit in een bericht onder het bericht van Depay. De post heeft inmiddels ruim 725.000 likes ontvangen, terwijl er daarnaast ruim 5.000 keer op is gereageerd.

Nuis stuurt in eerste instantie een bericht met daarin een duim omlaag. Later komt de schaatser met een uitgebreidere uitleg. "Die dieren horen in Afrika in het wild op te groeien, een slechter voorbeeld dan dit kan niet. Daarom een duim omlaag. Verder een fantastische voetballer, maar heel jammer dit." Gordon gebruikt een kortere omschrijving om zijn afkeuring te laten merken. "So not done!!!!", zo schrijft hij, waarop Nuis weer reageert: ‘Echt!"

Depay krijgt echter niet alleen maar de wind van voren van zijn volgers. Sommige mensen vergelijken hem met Joe Exotic uit de razend populaire Netflix-serie ‘Tiger King’. Het is niet duidelijk of de foto in de woning van de Oranje-international is genomen. Depay is momenteel herstellende van een zware kruisbandblessure en plaatste in de afgelopen maanden geregeld updates van zijn herstel op Instagram. De ex-speler van PSV en Manchester United zette alles op alles om het EK te halen, maar het eindtoernooi is vanwege het coronavirus inmiddels verplaatst naar de zomer van 2021.