‘Laffe aanval’ op Overmars: ‘En ook op Gerbrands en Eenhoorn’

De UEFA drong er woensdag na een grote videovergadering op aan om de nationale competities dit seizoen ondanks de uitbraak van het coronavirus uit te laten spelen. Of dit in de Eredivisie gaat gebeuren is echter nog maar zeer de vraag, aangezien onder meer Ajax, PSV en AZ inmiddels hun voorkeur hebben uitgesproken voor een stopzetting van het seizoen. Feyenoord volgde dit voorbeeld van de andere topclubs nog niet en de Rotterdammers lieten donderdagavond middels een statement weten in eerste instantie af te willen laten wachten.

Algemeen directeur Mark Koevermans voerde daarbij het woord namens de Stadionclub en hij noemde het onder meer betreurenswaardig dat de drie bovengenoemde clubs zich niet hebben gehouden aan de afspraak om gezamenlijk op te trekken: “Dat is misschien goed voor de eigen pr maar niet goed voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing”, liet hij optekenen in de verklaring.

Sporteconoom: 'Spelen achter gesloten deuren is alleen voor voetbal interessant'

Koevermans’ uitspraken zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf. De journalist noemt de uitlatingen van Koevermans vrijdag in een podcast van de ochtendkrant een ‘persoonlijke aanval’ op Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax. Overmars sprak zich als eerste medewerker van een grote club uit voor stopzetting van het seizoen: “Wat ik heel laag vond van Koevermans is dat hij zijn verklaring in het persoonlijke trok. Eigenlijk naar Marc Overmars, maar omdat de verklaring kwam nadat PSV en AZ hadden verteld dat zij ook wilden stoppen, kan het ook op die twee clubs slaan”, stelt Driessen.

Volgens Driessen ging men er in eerste instantie van uit dat Feyenoord het voorbeeld van Ajax, AZ en PSV zou volgen. Vanuit onder meer juridisch oogpunt, hebben de Rotterdammers echter besloten om zich voorlopig niet bij deze drie clubs aan te sluiten. De manier waarop Koevermans dat standpunt verdedigde, kan echter op weinig waardering rekenen van de journalist: “Koevermans weet bijvoorbeeld, stel dat het over Overmars ging, helemaal niet wat er zich in de omgeving van Overmars heeft afgespeeld wat betreft bijvoorbeeld corona. Ik suggereer niet dat er wat is gebeurd, maar dat kan je gewoon niet maken.”

“Je moet het niet in het persoonlijke trekken en dat heeft hij wel gedaan. Hij zei dat het een soort persoonlijke pr-actie was ‘om te laten zien op welk goed moreel kompas wij varen en dat voor ons de gezondheid vooropstaat’. Voor de rest van de clubs zou het gezondheidsaspect dan niet voorop staan en dat is natuurlijk grote onzin”, gaat Driessen verder. Hij beaamt dan ook dat het een ‘persoonlijke en laffe aanval’ was van Koevermans op Overmars: “En ook op Toon Gerbrands en op Robert Eenhoorn (de directeuren van respectievelijk PSV en AZ, red.), want hij heeft het gedaan nadat ook PSV en AZ dit naar buiten hebben gebracht.”