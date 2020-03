‘Je kunt je voorstellen dat Ziyech dan geen toestemming krijgt om te gaan’

De voetballerij ligt door de coronacrisis grotendeels stil en het is nog niet duidelijk of en wanneer de gestaakte Europese competities uitgespeeld kunnen worden. Dit brengt onder meer problemen met zich mee op het gebied van contracten, aangezien sommige spelers zich met ingang van 1 juli al aan een nieuwe werkgever verbonden hebben of beschikken over een aflopende verbintenis. Dit geldt bijvoorbeeld voor Ajax, dat Hakim Ziyech aankomende zomer naar Chelsea ziet vertrekken.

Martin Reilly vertegenwoordigt als zaakwaarnemer onder meer Celtic-manager Neil Lennon en hij vraagt zich af hoe het over een paar maanden verder moet als de competities dan nog niet uitgespeeld zijn: “Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren met de transferperiode. Niemand weet iets, omdat de UEFA nog geen richtlijnen naar buiten heeft gebracht. Iedere bond zal worden geleid door regulering van de UEFA, maar er zal op de een of andere manier een akkoord bereikt moeten worden”, vertelt hij in gesprek met de Daily Record.

“Het is niemands schuld, maar het is wel een zooitje en niemand weet hoe dit opgelost zal worden. Naar mijn mening kan een seizoen dat er voor tachtig procent op zit niet zomaar geschrapt worden, maar er moet wel een akkoord bereikt moeten worden om tot een oplossing te komen”, gaat Reilly verder. “Clubs moeten bijvoorbeeld contact met elkaar opnemen en afspreken dat iedereen maandcontracten uitdeelt aan hun huidige selectie tot het seizoen erop zit.”

“De meeste clubs hebben momenteel spelers die zij gehuurd hebben en er moet worden afgesproken dat zij blijven. Er moet uniformiteit komen. Als je spelers gehuurd hebt, moeten zij blijven. Ze kunnen zeker niet terugkeren.” Reilly wijst ook naar de casus Ziyech als voorbeeld: “Chelsea heeft hem in februari aangetrokken met het idee dat hij op 1 juli hun speler zou worden. Mocht dit seizoen tot in de herfst vertraagd worden, dan kun je je voorstellen dat hij geen toestemming krijgt om te gaan, aangezien Ajax hem in dat geval zal willen houden om te proberen kampioen te worden. Tegelijkertijd zou Chelsea hem, als ze hem op de eerder afgesproken datum krijgen, tegen andere Premier League-clubs kunnen gebruiken, terwijl dat niet het geval was geweest als de competitie gewoon op een normale manier was geëindigd.”

“Er zijn ook clubs die spelers uit dezelfde competitie voorcontracten voor juni hebben laten tekenen, waar spelen zij als het seizoen in augustus wordt hervat? De jongens met een aflopend contract moeten ook afwachten. De regels zijn dat als je contract afloopt op 30 juni, je bij een andere club aan de slag kan gaan. Maar als er besloten wordt om het seizoen af te maken, hebben de clubs ook spelers nodig om dat mee te kunnen doen. Er moeten clubs zijn met twee of drie huurlingen. Als zij, samen met drie of vier jongens met een aflopend contract, vertrekken, hebben ze misschien niet eens genoeg spelers in de selectie om wedstrijden te kunnen spelen”, sluit de zaakwaarnemer af.