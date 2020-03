Ajax tuigt meerkoppige task force op voor ‘moeilijke zaak’ Hakim Ziyech

Er is de clubs in Europa veel aan gelegen om de competities voor 30 juni af te ronden. Een groot aantal spelers heeft immers een aflopend contract: alleen al in de Eredivisie mogen 201 spelers vanaf 1 juli niet meer uitkomen voor hun club, tenzij ze hun contract tijdig verlengen. Door de aanhoudende onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus is het echter hoogst onzeker dat de deadline daadwerkelijk wordt gehaald. Wat gebeurt er als er tóch na 30 juni gevoetbald moet worden?

Door Dominic Mostert

Van alle clubs in de Eredivisie moeten FC Emmen en Heracles Almelo zich op papier het meest zorgen maken: respectievelijk 21 en 20 spelers staan op dit moment voor een vertrek per 1 juli. Maar ook de topclubs kunnen hard getroffen worden als het seizoen doorgaat na juni. Basisklanten als Eric Botteghin, Rick Karsdorp en Leroy Fer hebben een aflopend contract bij Feyenoord. Bij PSV geldt hetzelde voor onder meer Daniel Schwaab en huurling Ricardo Rodríguez. Titelkandidaat AZ maakt zich zorgen om Stijn Wuytens, Kenzo Goudmijn en Ron Vlaar. Lijstaanvoerder Ajax heeft Klaas-Jan Huntelaar tot de zomer op de loonlijst staan; Bruno Varela en Ryan Babel keren volgens de planning terug bij hun eigenlijke werkgevers Benfica en Galatasaray. En dan is er nog de hoogst onzekere zaak-Hakim Ziyech.

Ziyech mag zich vanaf 1 juli speler van Chelsea noemen. Waar ‘eigen’ spelers langer gebonden kunnen worden met een nieuw contract, lijkt dat vrijwel onmogelijk voor iemand die een transfer op de planning heeft staan. “Je denkt toch niet dat Ziyech gaat zeggen: ‘Oh, ik speel nog wel een paar wedstrijdjes voor Ajax en ik zet mijn transfer naar Chelsea op het spel?’ Dat gaat niet gebeuren”, verzekerde sportmarketeer Chris Woerts vrijdagavond in de uitzending van Veronica Inside. Zelf heeft Ziyech zich nog niet uitgelaten over de kwestie en ook Ajax wil er niet veel over kwijt. Algemeen directeur Edwin van der Sar bevestigde dinsdag via de officiële clubkanalen alleen dat er een ‘task force’ is opgezet, onder meer om de situatie van spelers met aflopende contracten te onderzoeken.

Ajax TV vroeg Van der Sar specifiek naar de situatie van Ziyech. De voormalig doelman liet weten dat een ‘task force van twee of drie mensen per groepering’ wordt opgezet om 'alle moeilijke zaken, alle mogelijkheden en alle onmogelijkheden' te onderzoeken voor het geval de competities toch niet voor 30 juni afgerond kunnen worden. Meer details wil de club na navraag van Voetbalzone echter niet geven. "Als wij iets te melden hebben, dan zullen wij dat via onze kanalen doen", is het enige wat een woordvoerder van Ajax erover kwijt wil. Het wordt zodoende niet duidelijk welke ‘groeperingen’ Van der Sar onderscheidt, welke personen deel uitmaken van de task force en welke ‘moeilijke zaken’ verder worden onderzocht.

Er is geen precedent voor de situatie. In principe is Ziyech per 1 juli speler van Chelsea, wat betekent dat the Blues het recht hebben om hem naar Londen te halen. Wereldvoetbalbond FIFA is echter bezig met de samenstelling van een werkgroep om alle 'noodzakelijke wijzigingen of tijdelijke dispensaties' omtrent de gebruikelijke reglementen te onderzoeken. Als de bond overgaat tot noodmaatregelen, dan zijn die gericht op het 'beschermen van contracten van zowel spelers als clubs, en het aanpassen van de registratieperiode van spelers'. Het kan daarbij ook gaan om uitstel van de opening van de transfermarkt, maar het is onduidelijk wat de gevolgen daarvan zijn voor spelers die al een transfer per 1 juli hebben bewerkstelligd.

De Belgische sportadvocaat Sven Demeulemeester, die juridisch werk verricht voor de UEFA en voor meerdere Belgische clubs, beaamt in gesprek met persbureau AP dat spelers met een aflopend contract automatisch transfervrij zijn vanaf 1 juli. Spelerscontracten zijn in de meeste landen vergelijkbaar met ieder ander arbeidscontract. Het arbeidsrecht valt onder de nationale jurisdictie en is daarom gebonden aan binnenlandse regelgeving. "De meest waarschijnlijke manier om spelers te behouden is, naar mijn inschatting, dat ze daar zelf toestemming voor geven", zei Demeulemeester vorige week. "Transfervrije spelers zullen waarschijnlijk weigeren om na 30 juni nog bij een club te blijven." Als ze dat niet doen, zo beargumenteert de sportadvocaat, dan lopen ze persoonlijk risico. "Als een speler in die extra periode een ernstige blessure oploopt, dan brengt hij wellicht een toekomstige transfer in gevaar. Hij zou vervolgens op straat kunnen staan als de extra periode voorbij is", aldus Demeulemeester.

"Je kunt je daarom voorstellen dat spelers huiverig zijn om hun contract voor een paar dagen te verlengen. En als een speler al heeft getekend bij een andere club, zoals bij Ziyech het geval is, dan wil die nieuwe club er ook iets over te zeggen hebben", voegt hij eraan toe. Als er geen oplossing van hogerhand wordt gevonden, dan zullen de betrokken partijen - Ajax, Chelsea en het kamp-Ziyech, vermoedelijk om de tafel gaan om te bepalen of er een oplossing gevonden kan worden die bevredigend is voor alle betrokkenen. De vraag is daarbij vooral hoe hard Chelsea het spel wil spelen en hoe het kamp-Ziyech erin staat. Als Chelsea de goede relatie met Ajax wil handhaven, kan het zich bereid tonen om een constructie te bedenken die Ziyech in staat stelt het seizoen af te maken in Amsterdam. Dan is men echter nog wel afhankelijk van de medewerking van Ziyech zelf. Voetbalzone heeft contact gezocht met het managementbureau van de smaakmaker van Ajax, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

Chelsea heeft bovendien binnen de club soortgelijke zorgen die een rol kunnen spelen in de afwikkeling van het dossier-Ziyech. Met Pedro en Willian beschikken twee spelers die kunnen opereren als rechtsbuiten – de positie die Ziyech het vaakst bekleedt bij Ajax – over een contract dat per 30 juni afloopt. Pedro had in de laatste vier competitieduels waarin hij fit was een basisplek. De 32-jarige Spanjaard heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst. Dat geldt overigens wel voor Willian: de Braziliaan, die nog altijd met een transfer naar Barcelona in verband wordt gebracht, liet donderdag weten het ‘geen probleem’ te vinden om het seizoen af te maken bij Chelsea, ook als dat niet voor 30 juni mogelijk is. Willian verzekerde aan de Braziliaanse tv-zender Esporte Interativo dat hij het seizoen wil beëindigen op een manier waarop hij zijn loyaliteit aan Chelsea kan tonen. Het kan goed nieuws zijn voor Ajax, daar Chelsea op korte termijn in ieder geval geen vervanger van Willian nodig heeft.

De Eredivisie CV, het overkoepelende orgaan waarin alle Eredivisie-clubs zich hebben verenigd, stelde donderdag bij monde van directeur Mattijs Manders geen rekening te houden met doemscenario's. Het streven blijft om het seizoen voor 30 juni af te ronden, gaf Manders aan. "Dat kan met of zonder publiek. Dat kan met midweekse programma’s", zei hij tegen FOX Sports. Het verschil tussen de Eredivisie en de Premier League in dezen is dat de financiële belangen aan de andere kant van de Noordzee een stuk groter zijn. De Premier League heeft een contractuele verplichting richting de binnen- en buitenlandse houders van de uitzendrechten om het seizoen te voltooien. Als dat niet gebeurt, worden de kosten verhaald op de clubs uit de Premier League. Volgens berichtgeving van sportwebsite the Athletic gaat het om een totaalbedrag van 762 miljoen pond, omgerekend circa 825 miljoen euro. Met name betaalzender Sky Sports ziet de advertentie-inkomsten momenteel sterk teruglopen als gevolg van de competitiepauze.

Premier League-clubs krijgen tweemaal per seizoen een bedrag aan tv-gelden uitgekeerd: in augustus en februari. Dit seizoen zijn beide betalingen dus al verricht. Veel clubs willen nu bovenal voorkomen dat ze het geld weer moeten inleveren en hopen daarom het seizoen af te maken, goedschiks of kwaadschiks. Sommige clubs vrezen dat hun toekomst aan een zijden draadje hangt zonder de inkomsten uit tv-gelden, zeker als de spelerssalarissen in deze periode onveranderd blijven. Ze houden rekening met gedwongen ontslagen van personeelsleden op korte termijn. Volgens the Athletic zijn er clubs die het seizoen desnoods met wedstrijden achter gesloten deuren willen afmaken. Ze willen hun spelers regelmatig testen op het coronavirus, trainingsfaciliteiten afsluiten voor de buitenwereld en spelers ‘inpakken in wol’ om ze te beschermen tegen het virus, zo klinkt het.

Andere clubs zien het afmaken van het seizoen achter gesloten deuren echter als een onrealistisch scenario en verwachten dat spelers daar evenmin mee akkoord zullen gaan, als hun eigen gezondheid of die van hun naasten erdoor in gevaar kan komen. Duidelijk is wel dat de betrokken clubs ‘honderd procent toegewijd’ zijn aan het doel om het seizoen af te maken. Dat geldt dus ook voor Chelsea en de waarheid is dat niemand weet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. De enige houvast op dit moment is de datum van 30 april, het ijkpunt in zowel Engeland als Nederland. Dan moet de bal weer gaan rollen. Of het realistisch is, is maar de vraag. Engelse media berichtten zondag dat er waarschijnlijk pas weer op 1 juni wordt gevoetbald, en dat er inderdaad doorgevoetbald moet worden in juli. Terwijl er in Nederland nog acht volledige speelrondes afgewerkt moeten worden plus eventuele play-offs, zijn dat er in Engeland negen.