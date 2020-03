Sergiño Dest: ‘Mensen vinden me lastig, maar moeten er maar mee dealen’

Sergiño Dest is niet van plan om zijn eigenzinnige karakter aan te passen. De rechtsback van Ajax, die afgelopen weekend in het middelpunt van de belangstelling stond door zijn felle opstootje met ploeggenoot Dusan Tadic, beseft dat zijn eigengereide handelswijze soms tot botsingen leidt. "Dit is iets van mij, mijn karakter. Ik begrijp best dat als mensen dat soms lastig vinden, maar ze moeten er maar mee dealen", zegt Dest tegenover Ajax Life.

“Ik heb mijn eigen mening, en handel daarnaar. Natuurlijk luister ik wel naar adviezen van anderen, maar zij moeten wel met goede feiten komen om het op een andere manier te doen en ik moet echt voelen dat dat beter is, anders doe ik het op mijn eigen manier", zegt Dest, die zich niet snel laat overtuigen. "Er zijn niet veel mensen die dat voor elkaar hebben gekregen, haha. Ik ga mezelf niet veranderen voor anderen. Ik wil mezelf zijn. Ik denk echt over elk advies na, het ene puntje neem ik wel over, het andere niet. Het fijne is: als je volwassen bent, kan dat ook gewoon."

Dest, die pas sinds dit seizoen een vaste plek heeft in de selectie van het eerste elftal van Ajax, denkt dat zijn karakter een grote kracht is. "Ik heb altijd mijn eigen plan gevolgd en het heeft me nu hier gebracht: in Ajax 1 en bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten." Dest kon eerder dit seizoen door zijn dubbele paspoort kiezen tussen het Nederlands elftal en de VS, en koos voor laatstgenoemde. "Misschien hadden anderen vanwege het kwaliteitsverschil voor Oranje gekozen, al denk ik dat het Amerikaanse voetbal ook veel stappen heeft gemaakt de afgelopen tien jaar."

De negentienjarige Dest werd zaterdag tegen sc Heerenveen (1-3 winst) tot de orde geroepen door teamgenoot Tadic, omdat de Serviër van mening was dat de rechtsback te weinig in de tactische discipline speelde. "Bij Ajax 1 hebben we zelf veel verantwoordelijkheid. Natuurlijk moet je naar de trainer luisteren, zeker als het om tactiek gaat of om bepaalde afspraken, maar hoe ik mijn leven buiten de club indeel, dat bepaal ik zelf", zegt Dest.