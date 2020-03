Kritiek op Tadic: ‘Ik heb liever dat je het doet richting Blind of Ziyech'

Ajax wist zaterdagavond weer te winnen op bezoek bij sc Heerenveen: 1-3. Naast het resultaat was het opvallende onderonsje tussen Dusan Tadic en Sergiño Dest, die voor rust op het veld een verhitte discussie voerden, na afloop onderwerp van gesprek. Hans Kraay junior is van mening dat Tadic dit eerder richting een van de ‘grote jongens’ had moeten doen.

Tadic gaf in de 41ste minuut een dieptebal op Dest, maar die rekende daar totaal niet op. Een felle discussie ontstond, waarbij de woedende Tadic zijn hoofd tegen dat van zijn Amerikaanse ploeggenoot aandrukte. “Ik stond op twee meter, dat was wel even heftig. Tadic zei volgens mij dat Dest moest blijven staan, alleen hij liep door. Daarop werd Tadic boos. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoiets heb gezien op het veld. Hij was heel erg boos”, begint Joey Veerman, middenvelder van sc Heerenveen, bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. Bram van Polen, eveneens aanwezig in de studio, kan wel begrip opbrengen voor de actie van Tadic.

“Ik ben een tijdje geleden tegen Dennis Johnsen ook wel redelijk uitgevallen. Ik weet niet of dat ook zo was, maar daar zat het wel redelijk bij in de buurt. Voetbal is een emotiesport en dingen die op het veld gebeuren, daar praat je dan later nog een keer over. Ik vind dat het wel moet kunnen. Je kan het wel laten gebeuren, maar dan ga je als team helemaal geen stappen maken”, stelt Van Polen. Presentator Milan van Dongen vond het ‘ook wel iets moois hebben’, omdat het onderonsje al snel werd bijgelegd.

“Ik heb een hele goede uitleg van Marco van Basten gehoord. Een ploeg heeft het weleens nodig, het kan net een zetje geven”, zo haakt Kraay jr. in. “Toen gaf hij een voorbeeld dat Ruud Gullit hem weleens verrot schold en hij deed alsof hij het niet hoorde. Dat vind ik wel iets hebben, Gullit naar Van Basten. Hierbij heb ik zoiets van: ik heb liever dat je het doet richting Huntelaar, Blind of Ziyech. Een beetje de grote jongens.”

“Het is meer het moment dat het zich voordoet. Als dit met Blind was gebeurd, had hij het misschien ook wel gedaan. Nu gebeurt het met Dest omdat die situatie zich voordeed”, reageert Van Polen op Kraay jr., waarna Kees Kwakman verdergaat: “Dest zei natuurlijk ook wat terug, dus dat helpt ook wel.” Veerman knikt bevestigend en beaamt dat de discussie tussen Tadic en Dest in het Engels gevoerd werd.