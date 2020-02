Van Basten lanceert frontale aanval op Buquet na echec van Ajax

Marco van Basten heeft geen goed woord over voor het optreden van arbiter Ruddy Buquet in de wedstrijd tussen Getafe en Ajax in de Europa League. Volgens de analist van FOX Sports had de scheidsrechter harder moeten ingrijpen om het spelbederf van Getafe te bestraffen. De thuisploeg probeerde het spel voortdurend te ontregelen, tot ergernis van Van Basten.

De zuivere speeltijd bedroeg 42 minuten en 36 seconden in het Coliseum Alfonso Pérez. In de geschiedenis van de Europa League, sinds 2009, was de bal in slechts één wedstrijd nog korter op het veld. "Het is bloedirritant", foetert Van Basten kort na het laatste fluitsignaal. Het spel kwam nooit echt op gang, voegt de oud-topvoetballer eraan toe. "Iedere keer wordt er afgefloten en heeft Getafe weer het voordeel. Je ergert je rot. Die scheidsrechter begrijpt er geen moer van. Het zijn allemaal spelers die trucs uithalen, vallen en komedie maken. Als scheidsrechter kun je een belangrijke rol spelen om die wedstrijd van beide kanten een beetje acceptabel te houden. Daar faalt hij volledig in."

Het was een frustrerende avond voor Ajax, waarop de frustraties duidelijk merkbaar waren. Zo ontving Nicolás Tagliafico een gele kaart voor een stevige overtreding op Marc Cucurella, waardoor de linksback de return in Amsterdam van volgende week moet missen. Bovendien ging Ryan Babel op de bon na contact met Allan Nyom. Volgens Babel stelde Nyom zich aan: de aanvaller rolde opzichtig over het gras en hinkte naast Nyom, om de spot te drijven met zijn opponent. Eerder in de wedstrijd had Edson Álvarez al een gele prent gekregen.

"Het was wel grappig om te zien hoe Babel die speler nadeed. Maar het geeft ook wel aan hoezeer Ajax ermee bezig is geweest tijdens de wedstrijd", geeft analist Kenneth Perez tot slot aan. Over een week wacht voor Ajax de return in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van Erik ten Hag verloor door een treffer van Deyverson in minuut 38 en een van richting veranderde inzet van Kenedy in de derde minuut van de blessuretijd, na balverlies van Perr Schuurs.