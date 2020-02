‘Boschker-tapes’ zorgen voor ‘karaktermoord’ op Brama: ‘Ongelofelijk dom’

De vreugde was groot toen FC Twente vorig jaar kampioen werd en al na een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie terugkeerde naar de Eredivisie. De Tukkers hadden de financiële, bestuurlijke en sportieve problemen achter zich gelaten en eindelijk kon er weer naar boven gekeken worden. Tien maanden na het behaalde kampioenschap is het toch weer crisis in Enschede. De prestaties zijn bijzonder teleurstellend en de fans zijn boos, met name vanwege Wout Brama. De clubicoon is op een zijspoor beland en daar baalt de achterban stevig van, want in hun ogen is de routinier de aanwegezen persoon om Twente uit het slop te trekken. De technische staf denkt daar compleet anders over, zo blijkt uit een uitgelekte audiofragment dat de verhoudingen op scherp heeft gezet.

De 33-jarige Brama is een kind van de club. Hij maakte alles mee bij FC Twente. De middenvelder werd kampioen in het seizoen 2009/10 en haalde zelfs het Nederlands elftal. Door concurrentie van spelers als Kamohelo Mokotjo, Orlando Engelaar en Felipe Gutiérrez was hij niet meer zeker van een basisplaats en weigerde hij tot drie keer toe in te gaan op een nieuw contract. In 2014 was hij toe aan een nieuw avontuur en vertrok hij uiteindelijk transfervrij naar PEC Zwolle. Hij kwam daana nog uit voor FC Utrecht, waarna hij zijn geluk zocht in Australië, waar hij kwam te spelen voor Central Coast Mariners. Brama had het goed Down Under en bleef Twente van een afstand op de voet volgen. De routinier zag dat zijn club het moeilijk had en twijfelde niet lang toen hij in de zomer van 2018 gevraagd werd om terug te keren bij Twente. De club was gedegradeerd uit de Eredivisie en kampte met grote problemen.

Brama leverde zijn contract in en stapte op het vliegtuig terug naar Nederland. ‘FC Twente stunt met terugkeer Wout Brama’ kopte TC Tubantia toen nog. ‘De aanwezigheid van de familie en het feit dat er voor hem na het voetbal waarschijnlijk een functie binnen FC Twente wacht, dreef hem na vier jaar terug naar Enschede’, zo schreef het regionale dagblad in de zomer van 2018. Brama moest leiding gaan geven aan het nieuwe Twente. Onder trainer Marino Pusic groeide hij uit tot een dragende kracht voor zijn ploeg en had hij met 24 wedstrijden een belangrijk aandeel in het behaalde kampioenschap. De club besloot ondanks het succes niet door te gaan met Pusic. Technisch directeur Ted van Leeuwen schoof Gonzalo García naar voren als hoofdtrainer. Dat besluit was het begin van het einde voor Brama bij het huidige Twente.

Wout Brama houdt zich stil

In de eerste seizoenshelft kwam Brama, eerste aanvoerder van Twente, nog aan spelen toe. Hij kwam tot zes basisplaatsen en drie invalbeurten in de Eredivisie. In het nieuwe kalenderjaar speelde hij nog geen minuut. García nam hem zelfs geen enkele keer op in de wedstrijdselectie. Een uitleg in de media heeft de coach daarover vooralsnog niet gegeven. Ook Brama houdt zich stil, al wilde zijn zaakwaarnemer Rob Groener er wel wat over los. "Dit doet Wout heel veel pijn. Hij is vanuit Australië teruggekeerd om FC Twente te helpen in één seizoen terug te keren in de Eredivisie. Dat is gelukt en daar heeft Wout een belangrijke rol in gespeeld", aldus Groener eerder deze maand tegenover De Telegraaf. “Hij heeft zich altijd met hart en ziel voor de club ingezet. Dan is het wel heel pijnlijk als er nu zo met je wordt omgegaan. Deze beslissing is voor de gemiddelde voetbalkenner ook niet te begrijpen. Ik spreek heel veel mensen die vinden dat Wout met zijn kwaliteiten en ervaring in dit FC Twente-elftal thuishoort.”

De supporters van FC Twente staan achter Wout Brama

De verbazing over de manier waarop met Brama is omgegaan is groot. De achterban snapt er niets van en heeft de kant van de speler gekozen, zo bleek de afgelopen wedstrijden op de tribunes. Oud-speler Arnold Bruggink noemde het zelfs ‘schandalig’ hoe er met Brama wordt omgegaan. "Ik zag de selectie vorige week en heb Brama toen een berichtje gestuurd met de vraag of hij geblesseerd was. 'Nee, nee. Ik ben al twee weken fit', stuurde hij terug. Vervolgens ga je kijken wie er wél allemaal op de bank zitten. Er zitten tien spelers op de bank!”, zei hij onlangs bij FOX Sports. "Wout Brama heeft vorig seizoen FC Twente zowat in zijn eentje teruggebracht naar de Eredivisie, met alles wat hij naast het voetballen moest doen. Hij is ook nog eens het gezicht van de club, onder meer naar de sponsors toe. Hij wordt overal voor ingezet en is nu aanvoerder van het elftal: zo kun je niet met zo’n speler omgaan. Het is totaal onnodig: zo hoor je niet om te gaan met de aanvoerder van een elftal. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Dit voelt een beetje als onrecht. Ik kan me voorstellen dat dat voor Wout Brama ook zo voelt."

Ook Kenneth Perez deed een duit in het zakje: "Het lijkt mij dat je normaal gesproken een speler met de intelligentie en ervaring van Brama heel goed kunt gebruiken in zo’n jeugdig elftal. Hij is ook nog eens een echte jongen van de club. Dan vind ik dat je zo’n speler moet koesteren. Puur op basis van het voetbal hoort een speler als Wout in de wedstrijdselectie te zitten en als dat dan niet het geval is, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand in de relatie tussen trainer en speler. Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat Wout een vervelende rol speelt in de selectie of de boel loopt op te stoken. Zo ken ik hem helemaal niet”, aldus de Deen, die bij Twente nog samenspeelde met Brama. De middenvelder tekende bij zijn terugkeer voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen. Het is inmiddels wel duidelijk dat het lichten van die optie er onder García niet in zit.

Boschker-tapes

Waar een promovendus in de Eredivisie vaak tegen degradatie strijd is dat dit seizoen bij Twente niet anders. Toch zijn de verwachtingen bij de supporters hoger. Het valt dan ook tegen dat de club op de dertiende plaats staat, met slechts drie punten boven de degradatiezone. Nadat FC Emmen dinsdagavond de inhaalwedstrijd tegen Twente met 2-0 won, waren de fans het zat en wachtte een groep van circa vijftig man de spelersbus op bij terugkomst. De technische staf en aanvoerder Xandro Schenk ging het gesprek aan met de boze supporters. Wat de staf niet doorhad, was dat het gesprek werd opgenomen door een supporter. Een dag later werd het audiofragment uitgelekt en opgepikt door RTV Oost. Te horen is hoe Brama door onder meer Sander Boschker en García met de grond gelijk wordt gemaakt. “Wout wil op zes spelen. Zoals deze trainer wil spelen, is hij daarvoor niet de geschikte persoon”, zegt de keeperstrainer.

Staf haalt keihard uit naar Brama: ‘Hij denkt echt dat hij dé man is’

“De jongens hebben geen vertrouwen, dat komt ook mede door Wout Brama. Dan kun je denken dat dit niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer zo zingen, gaat hij daar nog meer in geloven.” Boschker laat zich bovendien kritisch uit over het ‘ondermijnende gedrag’ van Brama: “Wout zorgt voor wrijving. Hij beïnvloedt jongens door zijn manier van praten en zijn gedrag. Hij vindt dat hij moet spelen en dan is hij heel cynisch. Andere jongens gaan daar niet beter door spelen. Als jullie elke keer zingen over Woutje Brama, dan speel je wel met sentimenten. Ik begrijp het heel goed, omdat Wout iemand van de club is. Maar Wout is niet de redder, de man zoals jullie hem zien.” Een reactie van FC Twente kan niet lang uitblijven. Een woordvoerder geeft aan dat de club het betreurt dat er geluidsopnames zijn gemaak. “Zo’n gesprek gebeurt op basis van onderling vertrouwen”, zo klinkt het. De uitgelekte tapes leiden tot een schok bij Twente, al wil de zegsman niet ingaan op de inhoud van het gesprek. Boze supporters hebben het standbeeld van Boschker bij de Grolsch Veste inmiddels afgeplakt met vuilniszakken.

Karaktermoord op Brama

Clubwatcher Leon ten Voorde noemt de inhoud van het gesprek tussen de technische staf en fans ‘ontluisterend’. “Wat mij opvalt aan het gesprek is dat het aan alles en iedereen ligt, maar niet aan de verantwoordelijken zelf. Het rare zelfbeeld dat ze hebben, wat ik ook vaak merk bij analyses na de wedstrijd, wordt hierin op een ontluisterende manier bevestigd”, zegt hij op de website van TC Tubantia. De manier waarop Boschker over Brama praat vindt Ten Voorde ‘niet handig’. “Dit soort gesprekken zijn heel lastig, maar er is één regel: ga met supporters niet in op de inhoud. Doe dat nooit, want dan kom je in een emotie terecht en ga je dingen zeggen waar je ongelofelijk veel spijt van krijgt. Dat je denkt dat het gesprek niet wordt opgenomen in naïef. Er wordt echt karaktermoord gepleegd.”

Ten Voorde benadrukt dat de situatie bijzonder schadelijk is voor de club. “Dit kan FC Twente absoluut niet gebruiken”, zo klinkt het. De spelersgroep en technisch directeur lagen al onder vuur vanwege de slechte prestaties en daar is nu ook nog eens de technische staf bjigekomen. “Ze zijn er een meester in om zichzelf in de voet te schieten bij die club. Dit is zo ongelofelijk naïef en dom geweest. Hier zit niemand op te wachten.” Juist in een periode waarin de ploeg van García zich niet bezig zou moeten houden met randzaken, staat de club in brand. Tot overmaat van ramp staat er ook nog eens een loodzwaar programma op de kalender. Aanstaande zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen AZ en daarna volgen tot aan de interlandbreak achtereenvolgens ontmoetingen met FC Utrecht (uit), sc Heerenveen (thuis), Vitesse (uit), Ajax (uit) en ADO Den Haag (thuis).

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 21 16 2 3 43 50 2 AZ 21 15 2 4 31 47 3 Feyenoord 21 11 7 3 11 40 4 Willem II 22 12 4 6 5 40 5 PSV 22 11 6 5 21 39 6 Vitesse 22 10 5 7 9 35 7 FC Utrecht 21 10 4 7 12 34 8 FC Groningen 22 9 5 8 4 32 9 Heracles Almelo 22 8 5 9 4 29 10 sc Heerenveen 22 7 8 7 3 29 11 Sparta Rotterdam 22 7 6 9 -4 27 12 FC Emmen 22 7 4 11 -14 25 13 FC Twente 22 6 6 10 -11 24 14 Fortuna Sittard 22 6 5 11 -22 23 15 PEC Zwolle 22 6 4 12 -16 22 16 VVV-Venlo 22 6 3 13 -26 21 17 ADO Den Haag 22 4 5 13 -22 17 18 RKC Waalwijk 22 3 3 16 -28 12