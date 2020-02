Staf haalt keihard uit naar Brama: ‘Hij denkt echt dat hij dé man is’

FC Twente leed dinsdagavond een kansloze 2-0 nederlaag op bezoek bij FC Emmen en sindsdien is het bijzonder onrustig in Enschede. De spelersbus werd na afloop van de wedstrijd in Hengelo opgewacht door boze supporters, die vervolgens in gesprek gingen met staf en spelers. Uit een gelekte opname die in handen is gekomen van RTV Oost, blijkt Wout Brama een van de belangrijkste gespreksonderwerpen te zijn geweest.

De fans in kwestie willen Brama graag weer in de basisopstelling zien, maar de middenvelder moet onder trainer Gonzalo García García genoegen nemen met een rol op het tweede plan. Zijn onvrede over deze situatie vormt een ‘splijtzwam’ in de selectie van de Tukkers, zo blijkt uit de woorden van clubicoon en keeperstrainer Sander Boschker: “Wout wil op zes spelen. Zoals deze trainer wil spelen, is hij daarvoor niet de geschikte persoon”, legt Boschker, die in het verleden lang samenspeelde met Brama, op de opname uit aan de supporters.

“De jongens hebben geen vertrouwen, dat komt ook mede door Wout Brama. Dan kun je denken dat dit niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer zo zingen, gaat hij daar nog meer in geloven.” Boschker is kritisch op het ‘ondermijnende gedrag’ van Brama: “Wout zorgt voor wrijving. Hij beïnvloedt jongens door zijn manier van praten en zijn gedrag. Hij vindt dat hij moet spelen en dan is hij heel cynisch. Andere jongens gaan daar niet beter door spelen.”

“Als jullie elke keer zingen over Woutje Brama, dan speel je wel met sentimenten. Ik begrijp het heel goed, omdat Wout iemand van de club is. Maar Wout is niet de redder, de man zoals jullie hem zien”, gaat de oud-doelman verder. Boschker krijgt bijval van trainer García García, die Brama hekelt vanwege de manier waarop hij zijn banden met de pers en de achterban gebruikt. “Het is een lang verhaal op meerdere vlakken. Hij is boos omdat hij niet speelt en dat heeft een slechte invloed op de rest van de groep”, is de oefenmeester duidelijk.

FC Twente heeft inmiddels via een korte reactie tegenover TC/Tubantia laten weten ‘geschokt’ te zijn door het uitlekken van de opname. “Zo’n gesprek gebeurt op basis van onderling vertrouwen”, laat een woordvoerder van de club, zonder op de inhoud van het gesprek in te willen gaan, optekenen. De Tukkers zijn momenteel verwikkeld in de strijd tegen degradatie en de voorsprong op nummer zestien VVV-Venlo bedraagt op dit moment drie punten. Met AZ, FC Utrecht, sc Heerenveen, Vitesse en Ajax als tegenstanders in de komende wedstrijden staat FC Twente bovendien voor een zware opgave in de aankomende weken.