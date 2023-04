Van Nistelrooijs meest gewaagde keuze krijgt bijval: ‘Hij heeft zich bewezen’

Zondag, 30 april 2023 om 11:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:26

Sander Boschker vindt het geen onlogische keuze van Ruud van Nistelrooij om Joël Drommel ook in de bekerfinale te laten starten. De oud-doelman denkt dat PSV's 'bekerkeeper' zich ondanks zijn vele flaters van de laatste jaren al vaak genoeg heeft bewezen op hoog niveau. Daarom is er volgens Boschker geen reden om Drommel te slachtofferen. "Het was anders geweest als hij achttien was en nog helemaal geen ervaring had", aldus Boschker in de Volkskrant.

Drommel werd in de zomer van 2021 naar PSV gehaald als eerste doelman, maar ging in zijn debuutseizoen meer dan eens de fout in. Daarom besloot PSV een jaar na zijn komst al een nieuwe keeper te halen in de persoon van Walter Benítez. Die geniet dit seizoen het vertrouwen in de competitie, maar in bekerverband moet hij voorrang verlenen aan Drommel. Van Nistelrooij laat laatstgenoemde ook zondag spelen, zo liet hij vrijdag al doorschemeren.

Een begrijpelijke keuze, vindt Boschker. "Joël heeft al bijna een heel seizoen voor PSV gekeept en in de Europa League gespeeld. Hij heeft bewezen dat hij het niveau aankan. Het was anders geweest als hij achttien jaar was en nog helemaal geen ervaring had", aldus de oud-doelman van onder meer FC Twente in de Volkskrant.

Uit ervaring weet hij dat Drommel tot op het bot gemotiveerd zal zijn in De Kuip. Boschker zat in 2011 namelijk in precies hetzelfde schuitje als de PSV-goalie. Met 'bekerkeeper' Boschker onder de lat boekte Twente destijds de eindzege, en een dergelijke prijs zal ook voor Drommel speciaal voelen, zo vertelt hij. "Als speler ben je altijd betrokken, maar als je speelt toch net iets meer. Die bekerwinst in 2011 voelt nog altijd als mijn prijs."

Huub Stevens: 'Ik zou in een finale altijd met mijn sterkst mogelijke team spelen'

Huub Stevens, die ook ondervraagd wordt door de Volkskrant, koestert meer twijfels dan Boschker. De oud-trainer van onder meer PSV en Schalke 04 denkt dat Van Nistelrooij zichzelf in de vingers heeft gesneden. "Ik zou in een finale altijd met mijn sterkst mogelijke team spelen. Maar als Van Nistelrooij de belofte heeft gemaakt, kan hij nu niet meer terug. Dan verliest hij zijn geloofwaardigheid", aldus Stevens.