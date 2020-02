Hans Kraay jr. verklapt voorhoede van Ajax op besloten training

Afgaande op de laatste training van Ajax heeft Lassina Traoré zondagmiddag een basisplaats PSV. De negentienjarige aanvaller had op de afsluitende training van vrijdag een hesje en mag dus hopen op een basisplaats. De training van Ajax vond plaats achter gesloten deuren, maar journalist Hans Kraay junior wist toch binnen te dringen op De Toekomst.

Kraay junior kreeg vrijdagmiddag op de persconferentie al een standje van trainer Erik ten Hag voor het binnensluipen op De Toekomst. "Je was stiekem naar binnen geslopen, hé? Dat mag niet", reageerde de trainer op een vraag van Kraay junior die betrekking had op de terugkeer van Daley Blind bij de groepstraining. Blind kampt sinds enige tijd met een ontstoken hartspier en zal voorlopig nog geen duels spelen, maar trainde vrijdag wel weer volledig mee. "Nu hij volledig is vrijgegeven, zullen we het proces moeten volgen hoe snel hij weer beschikbaar is", zei Ten Hag.

De laatste vijf resultaten van Ajax en PSV in de Eredivisie

De trainer heeft nog niet de beschikking over Hakim Ziyech en David Neres en blijft daarom puzzelen met zijn voorhoede. Zondag, in de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (2-1), was Siem de Jong als nummer 10 de vervanger van Ziyech; de voorhoede bestond uit Ryan Babel, Dusan Tadic en Quincy Promes. In de voorste linie lijkt een wijziging te gaan plaatsvinden, terwijl Ziyech ditmaal ook een andere vervanger kan krijgen: Promes stond op de training niet als buitenspeler, maar als aanvallende middenvelder opgesteld.

"Zoals het eruitzag met de hesjes: Tadic aan de rechterkant, Babel aan de linkerkant, Traoré diep en Promes erachter", vat Kraay junior zondagochtend samen bij Goedemorgen Eredivisie. Hij kon evenwel niet alles zien. "Erik ten Hag gebaarde naar Marc Overmars dat ik weg moest. Het enige wat ik niet kon zien, was wie de rechtsback was. Maar het allermooiste, en het enige waar ik eigenlijk voor kwam kijken, was Daley Blind. Die deed volle bak mee met een tactische partij. En dat zag er goed uit. Daarna heb ik ook nog even aan de andere kant van het hek gestaan."

"Hij heeft groen licht om te trainen", weet ook John Heitinga, trainer van Ajax Onder-19. "Het fijne voor Daley is dat hij weer op het veld staat. Ik heb hem ook al actief in de gym gezien. Hopelijk zien we hem snel weer wedstrijden spelen." In de laatste drie competitiewedstrijden koos Ten Hag voor een centrum met Lisandro Martínez en Joël Veltman; de verwachting is dat zij ook tegen PSV het hart van de verdediging vormen. Kraay junior wist overigens ook te melden dat Ryan Gravenberch, net als tegen FC Groningen, links op het middenveld lijkt te beginnen. Hij sloot desondanks niet uit dat Carel Eiting alsnog de voorkeur zal krijgen. De topper begint zondag om 16.45 uur.