De Telegraaf: Ajax bracht ‘hoofd van Bergwijn op hol’ én meldde zich opnieuw

Voordat Steven Bergwijn de overstap maakte van PSV naar Tottenham Hotspur, heeft Ajax in Eindhoven geïnformeerd naar de aanvaller. Volgens De Telegraaf bliezen de Amsterdammers de belangstelling nieuw leven in door informatie in te winnen over de beschikbaarheid van Bergwijn, maar hij opteerde uiteindelijk zelf voor een overstap naar de Premier League.

Chef voetbal Valentijn Driessen van de krant roept in herinnering dat Ajax 'echt wel geïnteresseerd was' in Bergwijn in de zomer van 2019. De linksbuiten, die zes jaar in de jeugdopleiding van Ajax speelde, werd echter te duur bevonden: destijds deden berichten over een vraagprijs van veertig miljoen euro de ronde. Tottenham Hotspur betaalt nu minstens dertig miljoen euro en legde Bergwijn vast tot de zomer van 2025. "Het was de betrekkingen tussen Ajax en PSV sowieso niet ten goede gekomen", voegt Driessen eraan toe.

"Het leek ook wel een beetje alsof Ajax een spel speelde om het hoofd van Bergwijn op hol te brengen, maar hem uiteindelijk niet te halen. Nu heeft Ajax weer geïnformeerd naar de voorwaarden waaronder hij op te halen is. Uiteindelijk heeft Bergwijn ook zelf gekozen voor een buitenlands avontuur", aldus de journalist. Bij zijn presentatie als nieuwste aanwinst van Tottenham Hotspur maakte Bergwijn zich nog minder geliefd bij Ajax, door te stellen dat hij genoot van de uitschakeling door the Spurs in het afgelopen seizoen van de Champions League.

Volgens Driessen heeft de wens van Bergwijn om te vertrekken onder meer te maken met het ontslag van Mark van Bommel als trainer. De aanvaller kon 'lezen en schrijven' met Van Bommel en was 'zwaar teleurgesteld' in de clubleiding na diens ontslag. "Maar het heeft ook te maken met de crisis waarin PSV zit. Bergwijn is een jongen die vooruit wil en dat zag je ook wel aan zijn lichaamstaal in wedstrijden. Als hij een verkeerde bal kreeg aangespeeld, zag je 'm denken: wat moet ik hier nou mee? Met wat voor voetballers ben ik bezig? Dat zal hij nooit hardop geroepen hebben, maar hij ziet voor zichzelf een rol weggelegd op het EK voor Oranje. En hoe goed kun je nog zijn op het EK als je met PSV in een vrije val bent beland?"